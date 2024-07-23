Александр Овечкин: «Я каблук, надо же плюсики зарабатывать. Могу выпить пива с друзьями и посмотреть футбол, а больше мне ничего не надо» | Источник: Sports.Ru

— Ты каблук?

— Каблук (смеется). Надо же плюсики зарабатывать. Я не могу сказать, что я не каблук.

— А за что ты можешь стать каблуком?

— Да за все что угодно. Мы сейчас отдыхали в Турции. Сидим с другом, он говорит: «Ты знаешь, Саш, я каблук». Я ему: «Ты знаешь, я тоже каблук». И вот два каблука сидят, а напротив — наши жены.

— Ты что-нибудь отвоевал для себя? Что-то, на что она посягать не может?

— Допустим, выпить пива с друзьями и посмотреть футбол. Больше мне ничего не надо, у меня все есть. А что мне еще нужно? Погулять могу сходить. С ней.

— А ты можешь загулять на неделю, когда кончился сезон?

— Нет. У меня встречи, дела какие-то есть. Забухать мы еще успеем, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о США и России: «Там люди живут по правилам. Я кайфую в РФ, здесь другой мир. Там мне тоже хорошо, но до сих пор иногда не понимаю шутки».

У Овечкина нет 100 млн долларов: «Меньше, там же налоги. Было бы 100 — я бы где-нибудь отдыхал и пил пиво, а не воду».