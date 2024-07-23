Андрей Коваленко: «Кучеров — один из лучших отечественных игроков. У нас много классных нападающих — Панарин и Овечкин. Не стал бы говорить, что Никита — лучший» | Источник: Sports.Ru

— Никита Кучеров — звезда в НХЛ и «Тампе». Он это заслужил, и периодически звезды выстреливают, кто-то доходит до 100 очков, а кто-то — до 130. Этот сезон у него был самым лучшим.

Естественно, только его кропотливая работа на протяжении всей карьеры привела к таким высоким достижениям. Никита — молодец, стал лучшим бомбардиром лиги и все достижения по праву заслужил.

Тяжело говорить о том, сможет ли он побить свой же рекорд. У меня сезоны были вверх-вниз, и у других звезд так бывает.

Я уверен, что Никита готов отдать всю эту статистику за то, чтобы поднять над головой Кубок Стэнли.

Убежден, Никита думает не о том, как бы улучшить свою статистику и набрать больше очков, а как поднять еще один кубок над головой, и это будет для него лучшим подарком за его труд.

На протяжении последних семи лет он доказывает, что является одним из лучших. Я бы сказал, что он один из лучших отечественных игроков.