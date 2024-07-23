Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
18:27 (мск), источник: Sports.Ru

Андрей Коваленко: «Кучеров — один из лучших отечественных игроков. У нас много классных нападающих — Панарин и Овечкин. Не стал бы говорить, что Никита — лучший»

— Никита Кучеров выдал невероятную личную статистику в этом сезоне. Вы ожидали, что в этом сезоне он выйдет на пик? Сможет ли он повторить эти же достижения или вообще выйти на уровень выше в следующих сезонах? Можно ли его назвать лучшим отечественным игроком на данный момент?

Андрей Коваленко: «Кучеров — один из лучших отечественных игроков. У нас много классных нападающих — Панарин и Овечкин. Не стал бы говорить, что Никита — лучший» | Источник: Sports.Ru

— Никита Кучеров — звезда в НХЛ и «Тампе». Он это заслужил, и периодически звезды выстреливают, кто-то доходит до 100 очков, а кто-то — до 130. Этот сезон у него был самым лучшим.

Естественно, только его кропотливая работа на протяжении всей карьеры привела к таким высоким достижениям. Никита — молодец, стал лучшим бомбардиром лиги и все достижения по праву заслужил.

Тяжело говорить о том, сможет ли он побить свой же рекорд. У меня сезоны были вверх-вниз, и у других звезд так бывает.

Я уверен, что Никита готов отдать всю эту статистику за то, чтобы поднять над головой Кубок Стэнли.

Убежден, Никита думает не о том, как бы улучшить свою статистику и набрать больше очков, а как поднять еще один кубок над головой, и это будет для него лучшим подарком за его труд.

На протяжении последних семи лет он доказывает, что является одним из лучших. Я бы сказал, что он один из лучших отечественных игроков.

У нас много классных нападающих: например, Панарин и Овечкин. Не стал бы говорить о том, что Никита — лучший, а все остальные — как-то так, — сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

Читайте также от «Sports»
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Давка-82. Тайная трагедия СССР
Медведева могли снять с «Уимблдона»
Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь