Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
03:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Откровения Овечкина в интервью, «Динамо» приобрело вратаря. Итоги дня в хоккее

К Евгению Кузнецову всё ещё есть интерес в НХЛ.

Вашингтон
Динамо М
Источник: AP 2023

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 23 июля 2024 года.

Овечкин рассказал, вернётся ли в Россию после окончания карьеры в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, вернётся ли в Россию после окончания карьеры в Национальной хоккейной лиге.

«После окончания карьеры меня не будет ничего держать в Америке? Ну, не то что держать, просто здесь, в России, все мои друзья, все мои родственники и Настины тоже родственники здесь. Мне комфортнее находиться в России на данный момент, чем там. Вот если, допустим, у нас заканчивается сезон, мы хотим сразу полететь домой, потому что мы скучаем по дому, по семье, по друзьям», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин рассказал, может ли влиять на трансферную политику «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, может ли влиять на трансферную политику столичного клуба.

— Я слышал слух, что так как русских больше в «Вашингтоне», то вы вообще и решаете в основном, кто там может остаться, кто уйти.

— Нет, такого нет.

— Ты не можешь на это влиять?

— Нет, конечно. Понятное дело, что мы бо́льшую часть времени общаемся все вместе на русском языке, но, если мы едем в какую-то поездку, мы всегда ходим вместе в ресторан, куда-то ещё ходим. Мы можем пойти спокойно с другими ребятами из других стран, спокойно покушать, посмеяться, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

Александр Овечкин оценил вероятность стать министром спорта России

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил вероятность стать министром спорта России после окончания игровой карьеры.

— Александр Овечкин может стать министром спорта в России?

— На данный момент нет.

— А такая перспектива возможна?

— Ну, надо подучиться, чтобы быть министром спорта.

— А тебе будет интересно? Например, Фёдору Емельяненко захотелось заниматься тем, чем он всю жизнь занимался, а не сидеть в офисе.

— Ну, правильно, надо делиться своим опытом, с детьми, рассказывать, показывать… На данный момент я не могу тебе ответить, готов ли я и хочу ли я быть министром спорта. Тяжело, ты представляешь, ты опять семью не будешь видеть, ты постоянно будешь в разъездах, не знаю. Посмотрим, поживём — увидим, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

Овечкин рассказал о своём отношении к политике в США

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как относится к политике в США.

«Ты знаешь, я не сторонник вот этих политических дебатов и разговоров, да, там… Ну, а смысл всё равно… Своё мнение навязывать кому-то это, ну, зачем?.. У меня все друзья, они республиканцы… Это для бизнеса лучше?.. Скорее всего, да. Ну, у меня все мои друзья, реально, с кем я общаюсь, все республиканцы. Я ни одного демократа не знаю», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

Шуми Бабаев рассказал, сколько клубов КХЛ претендуют на Евгения Кузнецова

Агент нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев рассказал, что на экс-форварда «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролины Харрикейнз» претендуют два клуба КХЛ.

«Он прилетит в Россию, надеюсь, что в конце недели, и мы начнём потихоньку решать все эти вопросы. По поводу клубов, которые претендуют на него, у меня есть список из двух», — цитирует Бабаева ТАСС.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с голкипером Хантером Миской

Новости дня в хоккее за 22 июля 2024 года: большое интервью Александра Овечкина | Источник: ТАСС

Голкипер Хантер Миска стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Последние два сезона 29-летний Миска провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». За это время вратарь сыграл 60 матчей, в которых отразил 90,1% бросков, в среднем пропуская 2,69 шайбы за игру.

Голкипер имеет опыт выступлений в НХЛ за «Аризону Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Помимо этого, на счету уроженца Миннесоты 113 матчей в АХЛ. На международном уровне Миска становился серебряным призёром юниорского чемпионата мира в составе национальной команды США.

В прошлом сезоне КХЛ московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф бело-голубые обыграли минское «Динамо» в шести матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина «Динамо» всухую уступило «Трактору».

The Athletic назвал пять россиян, которые могут быть включены в Зал славы НХЛ прямо сейчас

Журналисты североамериканского издания The Athletic составили список хоккеистов, которые могут быть включены в Зал славы НХЛ прямо сейчас.

В этот список попали пять российских хоккеистов: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба «Тампа-Бэй Лайтнинг») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).

Кроме вышеназванных игроков, в список вошли Сидни Кросби, Эрик Карлссон (оба — «Питтсбург Пингвинз»), Патрик Кейн («Детройт Ред Уингз»), Анже Копитар, Дрю Даути (оба — «Лос-Анджелес Кингз»), Стивен Стэмкос («Нэшвилл Предаторз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»), Джонатан Куик («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Денис Лутченко

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь