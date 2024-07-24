Откровения Овечкина в интервью, «Динамо» приобрело вратаря. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 23 июля 2024 года.

Овечкин рассказал, вернётся ли в Россию после окончания карьеры в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, вернётся ли в Россию после окончания карьеры в Национальной хоккейной лиге.

«После окончания карьеры меня не будет ничего держать в Америке? Ну, не то что держать, просто здесь, в России, все мои друзья, все мои родственники и Настины тоже родственники здесь. Мне комфортнее находиться в России на данный момент, чем там. Вот если, допустим, у нас заканчивается сезон, мы хотим сразу полететь домой, потому что мы скучаем по дому, по семье, по друзьям», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241400&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин рассказал, может ли влиять на трансферную политику «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, может ли влиять на трансферную политику столичного клуба.

— Я слышал слух, что так как русских больше в «Вашингтоне», то вы вообще и решаете в основном, кто там может остаться, кто уйти.

— Нет, такого нет.

— Ты не можешь на это влиять?

— Нет, конечно. Понятное дело, что мы бо́льшую часть времени общаемся все вместе на русском языке, но, если мы едем в какую-то поездку, мы всегда ходим вместе в ресторан, куда-то ещё ходим. Мы можем пойти спокойно с другими ребятами из других стран, спокойно покушать, посмеяться, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

Александр Овечкин оценил вероятность стать министром спорта России

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил вероятность стать министром спорта России после окончания игровой карьеры.

— Александр Овечкин может стать министром спорта в России?

— На данный момент нет.

— А такая перспектива возможна?

— Ну, надо подучиться, чтобы быть министром спорта.

— А тебе будет интересно? Например, Фёдору Емельяненко захотелось заниматься тем, чем он всю жизнь занимался, а не сидеть в офисе.

— Ну, правильно, надо делиться своим опытом, с детьми, рассказывать, показывать… На данный момент я не могу тебе ответить, готов ли я и хочу ли я быть министром спорта. Тяжело, ты представляешь, ты опять семью не будешь видеть, ты постоянно будешь в разъездах, не знаю. Посмотрим, поживём — увидим, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

Овечкин рассказал о своём отношении к политике в США

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как относится к политике в США.

«Ты знаешь, я не сторонник вот этих политических дебатов и разговоров, да, там… Ну, а смысл всё равно… Своё мнение навязывать кому-то это, ну, зачем?.. У меня все друзья, они республиканцы… Это для бизнеса лучше?.. Скорее всего, да. Ну, у меня все мои друзья, реально, с кем я общаюсь, все республиканцы. Я ни одного демократа не знаю», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

Шуми Бабаев рассказал, сколько клубов КХЛ претендуют на Евгения Кузнецова

Агент нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев рассказал, что на экс-форварда «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролины Харрикейнз» претендуют два клуба КХЛ.

«Он прилетит в Россию, надеюсь, что в конце недели, и мы начнём потихоньку решать все эти вопросы. По поводу клубов, которые претендуют на него, у меня есть список из двух», — цитирует Бабаева ТАСС.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с голкипером Хантером Миской

Новости дня в хоккее за 22 июля 2024 года: большое интервью Александра Овечкина | Источник: ТАСС

Голкипер Хантер Миска стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Последние два сезона 29-летний Миска провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». За это время вратарь сыграл 60 матчей, в которых отразил 90,1% бросков, в среднем пропуская 2,69 шайбы за игру.

Голкипер имеет опыт выступлений в НХЛ за «Аризону Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Помимо этого, на счету уроженца Миннесоты 113 матчей в АХЛ. На международном уровне Миска становился серебряным призёром юниорского чемпионата мира в составе национальной команды США.

В прошлом сезоне КХЛ московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф бело-голубые обыграли минское «Динамо» в шести матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина «Динамо» всухую уступило «Трактору».

The Athletic назвал пять россиян, которые могут быть включены в Зал славы НХЛ прямо сейчас

Журналисты североамериканского издания The Athletic составили список хоккеистов, которые могут быть включены в Зал славы НХЛ прямо сейчас.

В этот список попали пять российских хоккеистов: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба «Тампа-Бэй Лайтнинг») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).

Кроме вышеназванных игроков, в список вошли Сидни Кросби, Эрик Карлссон (оба — «Питтсбург Пингвинз»), Патрик Кейн («Детройт Ред Уингз»), Анже Копитар, Дрю Даути (оба — «Лос-Анджелес Кингз»), Стивен Стэмкос («Нэшвилл Предаторз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»), Джонатан Куик («Нью-Йорк Рейнджерс»).