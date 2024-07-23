Коваленко об Овечкине: «Лучший в НХЛ по статистике и игре. То, что не забил 50 голов, не значит, что он ушел вниз. Верю, что побьет рекорд Гретцки» | Источник: Sports.Ru

— Как оцените сезон для Александра Овечкина?

— У Сани, как всегда, хороший сезон, он лучший в Америке не только по статистике, но и по игре. То, что многие говорят про то, что он уже в этом году мог повторить рекорд Гретцки, но мало забил… Слушайте, не всегда получается забивать в каждой игре!

Ты делаешь очень многое для команды, для ее победы. Настоящая ценность игрока заключается в том, когда ты атакуешь, бросаешь, оказываешь давление на защитников, в раздевалке поддерживаешь своих партнеров, и они, глядя на твою работу, делают то же самое.

Саша проделывает огромнейшую работу и на льду, и вне хоккея, и в раздевалке. То, что он в этом году не забил 50+ голов, не значит, что он ушел вниз. У него еще есть возможность, контракт и желание, чтобы эти все рекорды воплотить в реальность.

— По вашему мнению, сколько ему понадобится времени для того, чтобы побить вечный рекорд Гретцки?