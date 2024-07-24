Романов о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Не могу утверждать, но надеюсь, что да. Верю в него»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
— Александр Овечкин подходит к рекорду, ему до Гретцки осталось чуть больше 40 шайб. Как думаете, побьет ли он достижение канадца?
— Не могу утверждать, но надеюсь, что да. Верю в него.
— Как оцените его форму по «Матчу звезд»?
— Могу сказать, что этому человеку сейчас, в данную секунду, быть в форме необязательно. Он выйдет в октябре и покажет лучший хоккей.
— Как вообще играть против Овечкина? Есть ли указания специально перекрывать его во время матчей?
— В пятерках НХЛ все игроки в порядке. Поэтому если ты будешь перекрывать только Овечкина, тебе забьет другой человек. Невозможно находиться на льду и только за ним следить, — сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.