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18:12 (мск), источник: Sports.Ru

Романов о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Не могу утверждать, но надеюсь, что да. Верю в него»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Романов о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Не могу утверждать, но надеюсь, что да. Верю в него» | Источник: Sports.Ru

— Александр Овечкин подходит к рекорду, ему до Гретцки осталось чуть больше 40 шайб. Как думаете, побьет ли он достижение канадца?

— Не могу утверждать, но надеюсь, что да. Верю в него.

— Как оцените его форму по «Матчу звезд»?

— Могу сказать, что этому человеку сейчас, в данную секунду, быть в форме необязательно. Он выйдет в октябре и покажет лучший хоккей.

— Как вообще играть против Овечкина? Есть ли указания специально перекрывать его во время матчей?

— В пятерках НХЛ все игроки в порядке. Поэтому если ты будешь перекрывать только Овечкина, тебе забьет другой человек. Невозможно находиться на льду и только за ним следить, — сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.

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