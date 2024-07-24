Романов о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Не могу утверждать, но надеюсь, что да. Верю в него» | Источник: Sports.Ru

— Александр Овечкин подходит к рекорду, ему до Гретцки осталось чуть больше 40 шайб. Как думаете, побьет ли он достижение канадца?

— Не могу утверждать, но надеюсь, что да. Верю в него.

— Как оцените его форму по «Матчу звезд»?

— Могу сказать, что этому человеку сейчас, в данную секунду, быть в форме необязательно. Он выйдет в октябре и покажет лучший хоккей.

— Как вообще играть против Овечкина? Есть ли указания специально перекрывать его во время матчей?