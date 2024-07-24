«Трактор» расстался с Бурдасовым, «Филадельфия» представила Мичкова. Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 24 июля 2024 года, Трактор расторг контракт с Бурдасовым, Филадельфия представила Мичкова | Источник: ПАВЕЛ ТАБАРЧУК, PHOTO.KHL.RU

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 24 июля 2024 года.

Чемпион мира по дзюдо вошёл в тренерский штаб СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в телеграм-канале сообщил, что в тренерский штаб клуба с берегов Невы вошёл заслуженный мастер спорта России, чемпион мира — 2023 по дзюдо, чемпион Европы 2019 года и победитель Европейских игр — 2019 Арман Адамян.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

«Это было бы шоком». Журналист сайта НХЛ — о возможном уходе Шестёркина из «Рейнджерс»

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен оценил шансы на то, что «Нью-Йорк Рейнджерс» и российский голкипер Игорь Шестёркин не смогут договориться о новом контракте и хоккеиста обменяют.

«О боже. Нет никаких шансов, что это произойдёт. Этого не произойдёт. Это было бы шоком, если бы это случилось. “Рейнджерс” придут к соглашению с Шестёркиным о контракте, который вступит в силу в начале сезона-2025/2026. У него всё ещё остаётся один год по его текущему контракту. Вратарь — лучший и самый важный игрок в Нью-Йорке. Ему 28 лет. Он, возможно, лучший вратарь в НХЛ. Он сыграл всего 213 игр в регулярке. Ему ещё много предстоит пройти в свои лучшие годы. Шестёркин это знает. “Рейнджерс” это знают. Он не захочет слишком много денег и большого срока контракта. Игорь захочет того, что диктует рынок, и он имеет право на это.

Когда он подпишет свой следующий контракт, то, скорее всего, станет самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ. Возможно, он ждёт, когда Джереми Свейман подпишет контракт, чтобы знать условия его соглашения и кэпхит. Шестёркин более опытный вратарь, чем Свейман, и захочет превзойти условия, которые получит голкипер «Бостон Брюинз». Спешить некуда. В идеале «Рейнджерс» должны заключить с ним сделку до начала сезона, чтобы не возникало вопросов о его будущем, но, если этого не произойдёт, это не значит, что начнётся паника. У «Рейнджерс» и Шестёркина ещё есть время", — написал Розен.

«Филадельфия» представила Матвея Мичкова

В Филадельфии (США) прошла официальная презентация новичка «Филадельфии Флайерз», 19-летнего российского таланта Матвея Мичкова.

Штатный журналист The Athletic Чарли О’Коннор, освещающий жизнь вокруг «лётчиков», поделился в соцсетях главным моментом мероприятия. Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию вчера, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за питерским СКА.

Нападающий Антон Бурдасов покинул «Трактор»

Форвард Антон Бурдасов покидает «Трактор», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

«Расторжение контракта с Антоном Бурдасовым — это необходимая мера для “Трактора”, учитывая новые требования главного тренера и важность дефицитной позиции, которую нам необходимо закрыть до начала тренировочных сборов. Речь о Стивене Кэмпфере, с которым у нас достигнута договорённость. К сожалению, за несколько прошедших месяцев не нашлось реальных вариантов обмена для Бурдасова в КХЛ, поэтому сейчас приходится действовать через опцию расторжения», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В прошедшем сезоне Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) очков.

Агент Шуми Бабаев рассказал, почему Прохоркин до сих пор не подписал контракт с клубом КХЛ

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Николая Прохоркина, рассказал, почему форвард до сих пор не подписал контракт с клубом КХЛ.

— Леонид Вайсфельд заявил, что Николай Прохоркин подписал бы контракт по щелчку пальцев, но тут вопрос денег. Он прав?

— Ни с одним клубом мы не дошли до финансовых вопросов. Поэтому это всё неправда, это инсинуации.

— А что тогда мешает Прохоркину подписать контракт?

— Было понятно, что клубы будут в первую очередь пытаться взять иностранцев. Почему-то в них верят больше и думают, что они для них лучше. Но это их выбор. Посмотрим, времени ещё много, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В 26 встречах регулярки за «Авангард» Прохоркин записал на свой счёт 19 (10+9) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний Прохоркин набрал 5 (2+3) очков.