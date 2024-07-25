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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин, Дацюк, Дадонов, Морозов, Зарипов и Кошечкин сыграют в прощальном матче Мозякина

Игра между «Друзьями Мозякина» и «Металлургом» состоится 27 июля на «Арене-Металлург».

Малкин, Дацюк, Дадонов, Морозов, Зарипов и Кошечкин сыграют в прощальном матче Мозякина | Источник: Sports.Ru

Сегодня стали известны составы команд. Участие в матче примут Евгений Малкин, Павел Дацюк, Евгений Дадонов, Алексей Морозов, Данис Зарипов, Василий Кошечкин и другие известные игроки и тренеры.

Команду «Друзей Мозякина» возглавит Федор Канарейкин, в тренерском штабе «Металлурга» будет Илья Воробьев.

Мозякину 43 года, он завершил игровую карьеру в 2021-м. Нападающий выступал за «Металлург» с 2011 года.

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