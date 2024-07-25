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21:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о России на ЧМ: «В Риге шанс упустили из-за своих ошибок. В Германии судья нас просто слил. В Москве состав собирался прекрасный, но чего-то не хватило»

— До Квебека вы сыграли на четырех чемпионатах мира. Была ли возможность раньше взять золото?

Овечкин о России на ЧМ: «В Риге шанс упустили из-за своих ошибок. В Германии судья нас просто слил. В Москве состав собирался прекрасный, но чего-то не хватило» | Источник: Sports.Ru

— Сборная России всегда приезжала сильным составом на чемпионаты мира. Но многое зависит от нюансов, например, той же удачи.

В Риге (ЧМ-2006 — прим. Sports) был хороший шанс, но упустили его из-за своих же ошибок. В той же Германии (ЧМ-2010) чехам проиграли в финале, но тогда судья нас просто слил.

— А в Москве?

— На обоих чемпионатах мира, которые прошли в Москве, давление на сборную было очень серьезное.

Хотя состав и коллектив в обоих случаях собирался прекрасный, но чего-то не хватило, — сказал трехкратный чемпион мира, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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