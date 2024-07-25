Плющев о шансах Овечкина сыграть на ОИ: «Горди Хоу в 42 года выходил, все зависит от человека. Если Саша почувствует, что не сможет быть полезным, он не будет делать из себя икону»

— Мы все надеемся, что ситуация изменится. Не могу сказать, что в ближайшее время, но изменится.
Такие игроки, как Саша, всегда работают вдолгую, при определенных обстоятельствах его будут использовать в сборной. Возможно, он и в «Динамо» еще сыграет.
— Овечкину на Играх в Италии будет 40 лет, в 2030-м — 44. Реально ли увидеть его на льду, учитывая, что в современном спорте много возрастных игроков?
— Горди Хоу выходил на площадку в 42 года. Все зависит от человека, как он готовит себя. Кто-то и в 20 лет «сжигает» себя, заканчивает карьеру.
Саша же отдается спорту полностью, никогда не уходит от силовой борьбы. Если он верит, то можно пожелать ему удачи. Не думаю, что кто-то будет возражать против его появления на льду.
Если Саша почувствует, что не сможет быть полезным команде, он не будет делать из себя икону, на которую все будут играть, — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.