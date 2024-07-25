Александр Овечкин: «Надеюсь, еще получится сыграть и на ЧМ, и на Олимпийских играх»
— Как давно вы в России, когда начали подготовку к сезону?
— Как давно вы в России, когда начали подготовку к сезону?
— Начал готовиться примерно десять дней назад. Постепенно вхожу в ритм, не спешу, потому что до начала чемпионата еще много времени, иду по графику.
— Ощущаете, что дома вы в первую очередь ассоциируетесь со сборной, что сначала вы — трехкратный чемпион мира, а во вторую — все остальное.
— Не думал об этом с такой точки зрения.
Вообще, надеюсь, что еще получится сыграть и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх, — сказал 38-летний трехкратный чемпион мира, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.