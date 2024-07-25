Александр Овечкин: «Надеюсь, еще получится сыграть и на ЧМ, и на Олимпийских играх» | Источник: Sports.Ru

— Начал готовиться примерно десять дней назад. Постепенно вхожу в ритм, не спешу, потому что до начала чемпионата еще много времени, иду по графику.

— Ощущаете, что дома вы в первую очередь ассоциируетесь со сборной, что сначала вы — трехкратный чемпион мира, а во вторую — все остальное.

— Не думал об этом с такой точки зрения.