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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Овечкин: «Надеюсь, еще получится сыграть и на ЧМ, и на Олимпийских играх»

— Как давно вы в России, когда начали подготовку к сезону?

Александр Овечкин: «Надеюсь, еще получится сыграть и на ЧМ, и на Олимпийских играх» | Источник: Sports.Ru

— Начал готовиться примерно десять дней назад. Постепенно вхожу в ритм, не спешу, потому что до начала чемпионата еще много времени, иду по графику.

— Ощущаете, что дома вы в первую очередь ассоциируетесь со сборной, что сначала вы — трехкратный чемпион мира, а во вторую — все остальное.

— Не думал об этом с такой точки зрения.

Вообще, надеюсь, что еще получится сыграть и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх, — сказал 38-летний трехкратный чемпион мира, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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