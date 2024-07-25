Овечкин о первом вызове в сборную России: «Чешский этап Евротура. Тихонов был главным тренером. Мне было 16 лет, забил тогда свой первый гол в пустые ворота» | Источник: Sports.Ru

— Конечно. Виктор Васильевич Тихонов был главным тренером. Меня вызвали на чешский этап Евротура, где играли Швеция, Чехия и Финляндия.

Мне было 16 лет, выходил на лед еще в маске, забил тогда свой первый гол в пустые ворота.

— Вы тогда стали самым молодым игроком в истории сборной России, как относились к этому факту тогда и сейчас?

— Было приятно и почетно, что мне доверили место в составе с такими игроками, как Максим Сушинский и Александр Прокопьев. Они мне помогали, делали замечания по игре и подсказывали насчет моих ошибок. Это прекрасное время.

— А советы Виктора Тихонова помните?

— Это было двадцать с лишним лет назад. Естественно, подсказывал как играть, давал советы, как исправлять ошибки.

— Был ли у вас среди хоккеистов тех сборных главный советчик или наставник, когда вы делали первые шаги на международной арене, помимо тех, кого в уже упомянули?

— Без внимания не оставался никогда. Все зависело от того, кто был в составе сборной, но со всеми поддерживал прекрасные отношения.