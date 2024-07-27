ФХР расторгла договор с КХЛ, пять русских — в топ-25 в НХЛ в XXI веке. Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 26 июля 2024 года, ФХР расторгла договор с КХЛ, Овечкин, Малкин, Кучеров, Василевский, Дацюк | Источник: АНДРЕЙ ГОЛОВАНОВ, PHOTO.KHL.RU

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 26 июля 2024 года.

Александр Овечкин назвал самое яркое событие в сборной России после победы на ЧМ-2008

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о самых ярких моментах в международной карьере после победы на чемпионате мира по хоккею в Квебеке (Канада), который проходил в 2008 году.

— После Квебека было ли что-то ярче по ощущениям на международной арене?

— Очень хорошо запомнился чемпионат мира в Минске. Много было мелочей и нюансов, которые помогали нам выиграть золото. К тому же доверили быть капитаном сборной, а это значит, что ты должен быть примером как на площадке, так и вне её. Но в Минске сложился такой коллектив, что там все были капитанами, каждый вёл за собой команду. Также понравились чемпионаты мира, прошедшие в Москве и Словакии, — приводит слова Овечкина сайт Федерации хоккея России.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

ФХР и КХЛ расторгли договоры о делегировании прав на проведение соревнований

Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига расторгли договоры о делегировании прав на проведение соревнований. Об этом сообщил официальный сайт ФХР.

"Правление Федерации хоккея России рассмотрело обращение от Континентальной хоккейной лиги о расторжении договоров о делегировании прав на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских и женских команд и первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года. По итогам обсуждения было принято решение удовлетворить обращение и расторгнуть договоры с 1 августа 2024 года при соблюдении существенных условий, включая:

— взаимное уважение контрактов хоккеистов, выступающих в соревнованиях КХЛ и ФХР;

— освобождение хоккеистов, выступающих в КХЛ, для участия в Олимпийских играх (ОИ), чемпионатах мира (ЧМ), молодёжных чемпионатах мира (U20), юниорских чемпионатах мира (U18), а также планирование пауз в календаре для Кубка Первого канала, ЧМ и ОИ в случае участия в них сборных команд России;

— обеспечение наличия в каждом хоккейном клубе КХЛ детской школы с командами как минимум восьми возрастов (от восьми до 16 лет), которые должны принимать участие в соревнованиях ФХР.

Чемпионаты России среди мужских и женских команд, а также первенство России по хоккею среди юниоров до 21 года будут проводиться Федерацией хоккея России", — написано в заявлении.

Пять россиян попали в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века по версии ESPN

ESPN представил рейтинг из 25 лучших игроков Национальной хоккейной лиги XXI века. В него вошли пять российских хоккеистов.

1. Сидни Кросби;

2. Александр Овечкин;

3. Коннор Макдэвид;

4. Патрик Кейн;

5. Никлас Лидстрём;

6. Натан Маккиннон;

7. Мартин Бродо;

8. Хенрик Лундквист;

9. Евгений Малкин;

10. Патрис Бержерон;

11. Здено Хара;

12. Стивен Стэмкос;

13. Леон Драйзайтль;

14. Джо Торнтон;

15. Остон Мэттьюс;

16. Эрик Карлссон;

17. Никита Кучеров;

18. Марк-Андре Флёри;

19. Андрей Василевский;

20. Джером Игинла;

21. Анже Копитар;

22. Павел Дацюк;

23. Данкан Кит;

24. Виктор Хедман;

25. Джонатан Куик.

Из указанных россиян только Павел Дацюк завершил игровую карьеру. 38-летний Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз», 37-летний Евгений Малкин — за «Питтсбург Пингвинз», 31-летний Никита Кучеров и 30-летний Андрей Василевский — за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Скаут объяснил, почему некоторые команды НХЛ не хотят драфтовать российских хоккеистов

Скаут и специалист по развитию игроков компании Gold Star Hockey (агентства Дэна Мильштейна) Александр Тыжных объяснил, почему некоторые команды НХЛ отказываются от драфта российских хоккеистов.

"Есть такой фактор, который называется русский. Многие команды НХЛ не хотят иметь отношения с игроками из России. Почему? Может быть, они не знают, что будет с этим игроком в дальнейшем. То есть мы потратим свой драфт-пик на этого хоккеиста, а через два-три года он решит остаться в России ещё на три-четыре года. Генеральные менеджеры боятся этого. Поэтому им лучше взять канадца, американца или игрока из Европы.

Также существует языковой барьер. Многие наши ребята приезжают, к сожалению, без знания английского языка, и это тоже влияет на их игру и на судьбу в дальнейшем. Поэтому факторов много. Но я не скажу, что команды НХЛ прямо боятся брать игроков из России. Если есть очень хороший игрок, то неважно, откуда он — из России, Беларуси или Швеции, команда НХЛ мимо него не пройдёт. Только в средних раундах стараются брать американца или канадца, который играет рядом и в условиях североамериканского хоккея«, — приводит слова Тыжных “РБ Спорт”.

Sportskeeda назвала контракт Брызгалова худшим в истории «Филадельфии»

Издание Sportskeeda составило список пяти худших контрактов в истории «Филадельфии Флайерз».

Первое место в данном списке заняло соглашение с российским голкипером Ильёй Брызгаловым. «Брызгалов — пример ставки на потенциал игрока. После успешного начала карьеры в НХЛ в “Анахайм Дакс” Брызгалов закрепился в “Финикс Койотс”. Он был рабочей лошадкой “Финикса”, выйдя в старте в 69 матчах с коэффициентом надёжности 2,29 и с 92% отражённых бросков.

В межсезонье 2011 года Брызгалов стал свободным агентом. «Филадельфия» увидела в нём возможность и подписала с ним девятилетний контракт на $ 51 млн. Кэпхит составил $ 5,67 млн. В то время данная сумма была высокой для вратаря, но «Флайерз» посчитали, что в «Филадельфии» он мог бы играть намного лучше, чем в «Финиксе».

Однако непоследовательность, проблемы вне льда и плохая игра в плей-офф привели к тому, что «Флайерз» в 2013 году выкупили контракт Брызгалова. На тот момент это был самый крупный выкуп, который нанёс «Филадельфии» финансового ущерба более чем на десятилетие", — сказано в статье.

Кроме Брызгалова, в список вошли Ар Джей Амбергер (нападающий), Крис Грэттон (нападающий), Венсан Лекавалье (нападающий) и Эндрю Макдональд (защитник).