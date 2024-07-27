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19:42 (мск), источник: Sports.Ru

Евгений Малкин: «На ОИ и ЧМ все хотят видеть лучших. Хоккей превратился в политику — это очень обидно. Надеюсь, Россию допустят на следующие Игры, мы там всем покажем»

Олимпиада-2026 пройдет в Италии. Участие сборной России находится под вопросом. Команда отстранена от международных турниров под эгидой ИИХФ.

Евгений Малкин: «На ОИ и ЧМ все хотят видеть лучших. Хоккей превратился в политику — это очень обидно. Надеюсь, Россию допустят на следующие Игры, мы там всем покажем» | Источник: Sports.Ru

— У вас нет чувства, что НХЛ хочет вернуть россиян на Олимпиаду?

— Вы сами видите, что не так много команд претендуют на олимпийское золото или победу на чемпионате мира. Вот в футболе сразу 32 претендента, которые выходят в финальную стадию. А кто в хоккее? Финляндия, Швеция, Канада, Америка, Россия, Чехия — это топ‑6 команд в мире.

Все знают, что хоккей в России любят и что наша сборная — это топ. Посмотрите, кто выигрывает индивидуальные награды НХЛ — вот лучшим бомбардиром лиги опять стал Никита Кучеров. А во «Флориде» в плей‑офф Сергей Бобровский претендовал на «Конн Смайт Трофи».

Да, все хотят видеть лучших на Олимпиаде и на чемпионате мира. Но когда хоккей превратился в политику — это очень обидно. Будем ждать лучших времен.

Надеюсь, нас допустят на следующую Олимпиаду. Думаю, мы там всем покажем. И молодые игроки у нас очень хорошие: Каприз, Панарин — у них все впереди. Я надеюсь, что они зацепят еще не одну Олимпиаду, — сказал нападающий «Питтсбурга», двукратный чемпион мира Евгений Малкин.

Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Гусев, Василевский — в составе России на ОИ-2026 по версии Bleacher Report, Панарин — нет.

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