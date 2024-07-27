«Друзья Мозякина» и «Металлург» сыграли вничью — 10:10. Мозякин и Морозов отметились хет-триками
Игра между «Друзьями Мозякина» и «Металлургом» завершилась вничью — 10:10.
Игра между «Друзьями Мозякина» и «Металлургом» завершилась вничью — 10:10.
Хет-триками отметились Мозякин и Алексей Морозов.
В игре также принимали участие Евгений Малкин, Евгений Дадонов, Данис Зарипов, Василий Кошечкин и другие известные игроки и тренеры.
Перед матчем «Металлург» вывел 10-й номер Мозякина из обращения.
Сергей Мозякин завершил карьеру в 2021 году. Нападающий выступал за «Металлург» с 2011 года. В составе команды хоккеист выиграл два Кубка Гагарина (2014, 2016), также Мозякин является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).
В 2024 году он стал обладателем Кубка Гагарина как тренер «Металлурга».