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19:57 (мск), источник: Sports.Ru

«Друзья Мозякина» и «Металлург» сыграли вничью — 10:10. Мозякин и Морозов отметились хет-триками

Игра между «Друзьями Мозякина» и «Металлургом» завершилась вничью — 10:10.

«Друзья Мозякина» и «Металлург» сыграли вничью — 10:10. Мозякин и Морозов отметились хет-триками | Источник: Sports.Ru

Хет-триками отметились Мозякин и Алексей Морозов.

В игре также принимали участие Евгений Малкин, Евгений Дадонов, Данис Зарипов, Василий Кошечкин и другие известные игроки и тренеры.

Перед матчем «Металлург» вывел 10-й номер Мозякина из обращения.

Сергей Мозякин завершил карьеру в 2021 году. Нападающий выступал за «Металлург» с 2011 года. В составе команды хоккеист выиграл два Кубка Гагарина (2014, 2016), также Мозякин является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).

В 2024 году он стал обладателем Кубка Гагарина как тренер «Металлурга».

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