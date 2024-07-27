«Друзья Мозякина» и «Металлург» сыграли вничью — 10:10. Мозякин и Морозов отметились хет-триками

В игре также принимали участие Евгений Малкин, Евгений Дадонов, Данис Зарипов, Василий Кошечкин и другие известные игроки и тренеры.

Сергей Мозякин завершил карьеру в 2021 году. Нападающий выступал за «Металлург» с 2011 года. В составе команды хоккеист выиграл два Кубка Гагарина (2014, 2016), также Мозякин является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).