Малкин о возвращении в «Металлург»: «Если буду чувствовать себя хорошо и огонь будет гореть в глазах, я бы хотел сыграть здесь еще один сезон» | Источник: Sports.Ru

Сегодня он принял участие в прощальном матче Сергея Мозякина в Магнитогорске.

— Хотели бы в будущем снова поиграть за «Металлург»?

— Тяжело загадывать, у меня еще два года контракта с «Питтсбургом», и я себя чувствую неплохо. Вот отыграю два сезона, и посмотрим, как сложится. Главное — обойтись без травм.

А если буду чувствовать себя хорошо, и как сказал Паша Дацюк, если еще огонь будет гореть в глазах — без этого нельзя выходить на лед и отбывать номер, если болельщики в Магнитогорске меня будут ждать, если буду неплохо себя чувствовать — конечно, я бы хотел сыграть здесь еще один сезон. В ином случае нельзя занимать чье-то чужое место. Возможно, это будущая звезда.