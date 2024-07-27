Малкин о возвращении в «Металлург»: «Если буду чувствовать себя хорошо и огонь будет гореть в глазах, я бы хотел сыграть здесь еще один сезон»
Малкин является воспитанником «Металлурга». Он играл за клуб с 2003 по 2006 год и в сезоне-2012/13.
Малкин является воспитанником «Металлурга». Он играл за клуб с 2003 по 2006 год и в сезоне-2012/13.
Сегодня он принял участие в прощальном матче Сергея Мозякина в Магнитогорске.
— Хотели бы в будущем снова поиграть за «Металлург»?
— Тяжело загадывать, у меня еще два года контракта с «Питтсбургом», и я себя чувствую неплохо. Вот отыграю два сезона, и посмотрим, как сложится. Главное — обойтись без травм.
А если буду чувствовать себя хорошо, и как сказал Паша Дацюк, если еще огонь будет гореть в глазах — без этого нельзя выходить на лед и отбывать номер, если болельщики в Магнитогорске меня будут ждать, если буду неплохо себя чувствовать — конечно, я бы хотел сыграть здесь еще один сезон. В ином случае нельзя занимать чье-то чужое место. Возможно, это будущая звезда.
А так мне очень радостно оказаться в родном городе. Я тут три дня, все подходили и фотографировались, желали удачи и с теплотой вспоминали. Я тут очень мало сыграл. Но посмотрим — может, получится еще поиграть за «Магнитку», — сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.