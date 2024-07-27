Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
21:12 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин о возвращении в «Металлург»: «Если буду чувствовать себя хорошо и огонь будет гореть в глазах, я бы хотел сыграть здесь еще один сезон»

Малкин является воспитанником «Металлурга». Он играл за клуб с 2003 по 2006 год и в сезоне-2012/13.

Малкин о возвращении в «Металлург»: «Если буду чувствовать себя хорошо и огонь будет гореть в глазах, я бы хотел сыграть здесь еще один сезон» | Источник: Sports.Ru

Сегодня он принял участие в прощальном матче Сергея Мозякина в Магнитогорске.

— Хотели бы в будущем снова поиграть за «Металлург»?

— Тяжело загадывать, у меня еще два года контракта с «Питтсбургом», и я себя чувствую неплохо. Вот отыграю два сезона, и посмотрим, как сложится. Главное — обойтись без травм.

А если буду чувствовать себя хорошо, и как сказал Паша Дацюк, если еще огонь будет гореть в глазах — без этого нельзя выходить на лед и отбывать номер, если болельщики в Магнитогорске меня будут ждать, если буду неплохо себя чувствовать — конечно, я бы хотел сыграть здесь еще один сезон. В ином случае нельзя занимать чье-то чужое место. Возможно, это будущая звезда.

А так мне очень радостно оказаться в родном городе. Я тут три дня, все подходили и фотографировались, желали удачи и с теплотой вспоминали. Я тут очень мало сыграл. Но посмотрим — может, получится еще поиграть за «Магнитку», — сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Читайте также от «Sports»
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Давка-82. Тайная трагедия СССР
Медведева могли снять с «Уимблдона»
Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь