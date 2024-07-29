«Коламбус» сохранил Марченко, олимпийский чемпион в «Нефтехимике». Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 28 июля 2024 года: новый контракт Кирилла Марченко, Богдан Киселевич перешёл в Нефтехимик | Источник: AP 2023

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 28 июля 2024 года.

Вратарь Алексей Колосов уведомил «Филадельфию», что не собирается возвращаться в клуб

Вратарь Алексей Колосов уведомил руководство «Филадельфии», что не собирается возвращаться в клуб в предстоящем сезоне и собирается выступать за минское «Динамо», сообщает The Hockey News. Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го. Белорусский вратарь сыграл всего две игры в АХЛ за «Фантомс» в конце прошлого регулярного сезона и плей-офф.

Сообщается, что сочетание факторов привело к разочарованию Колосова в организации «Флайерз», причём основными факторами стали недовольство ограниченным игровым временем и якобы сильное чувство тоски по дому. Летом Колосов тренировался с минским «Динамо» и, как сообщается, попросил их сделать всё возможное, чтобы расторгнуть его контракт с «Флайерз», чтобы он мог остаться на родине.

В прошедшей регулярке Континентальной хоккейной лиги на счету 22-летнего Колосова 47 игр, в которых он одержал 22 победы с коэффициентом надёжности 2,39 и 90,7% отражённых бросков.

«Нефтехимик» заключил контракт с олимпийским чемпионом Богданом Киселевичем

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Богданом Киселевичем, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Прошедший сезон 34-летний игрок обороны провёл в омском «Авангарде», где в 72 играх чемпионата и плей-офф отдал восемь результативных передач с показателем полезности «+2». Всего в активе Киселевича в КХЛ 764 матча и 198 очков — забросил 34 шайбы и отдал 164 результативные передачи с положительным показателем полезности «+105».

Также защитник один сезон провёл за океаном. В составе клуба НХЛ «Флорида Пантерз» он сыграл 32 матча, набрав в них 8 (0+8) очков. Киселевич является олимпийским чемпионом 2018 года в составе российской сборной и обладателем Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА.

Кирилл Марченко продлил контракт с «Коламбусом» на три года

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко продлил контракт с клубом, его зарплата за каждый сезон составит $ 3,850 млн. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее было известно, что Марченко не может договориться с клубом об условиях переподписания контракта, поэтому обращался в арбитраж. Слушания были назначены в период с 20 июля по 4 августа. Помимо Марченко, к арбитражу обращались также два других игрока «Коламбуса» — Джет Гривз и Джейк Кристиансен.

Напомним, 23-летний Марченко в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ в составе «Коламбуса» записал на свой счёт 23 гола и 19 результативных передач в 78 играх. Россиянин установил новый личный рекорд по голам в прошедшем сезоне.

Малкин: Мозякин — игрок плана Макдэвида или Маккиннона

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после выступления в прощальном матче Сергея Мозякина заявил, что экс-форвард «Металлурга» мог бы играть в НХЛ. Мозякин всю карьеру провёл в России.

«Я всегда считал, что он достоин играть в НХЛ. Многие его критиковали в сборной. Но он всё доказал: выиграл чемпионат мира, Олимпиаду, в сборной был на ведущих ролях. Кто-то говорит, что там (в НХЛ) другой хоккей, более жёсткий. Но я бы так не сказал, правила поменялись. Грязь ушла, тафгаи закончились. Из-за этого появились такие звёзды, как Макдэвид, Маккиннон. Мозякин примерно такого же плана игрок: руки, голова. Любой команде НХЛ он бы пригодился. Думаю, ему бы стоило это попробовать. По-моему, у него даже было желание. Слышал, что “Питтсбург” предлагал контракт после локаута. Он думал, размышлял… Но он всем доволен. У него прекрасная семья, Кубки Гагарина. Нельзя ни о чём жалеть. Всегда надо двигаться вперёд. Все идёт так, как должно идти», — приводит слова Малкина «РИА Новости Спорт».

Малкин рассказал, что в будущем хотел бы сыграть за «Металлург»

Российский хоккеист Евгений Малкин рассказал, что, возможно, сыграет за «Металлург» в будущем, если будут позволять здоровье и силы.

"Если буду чувствовать себя хорошо, и, как сказал Паша Дацюк, если ещё огонь будет гореть в глазах — без этого нельзя выходить на лёд и отбывать номер, если болельщики в Магнитогорске меня будут ждать, если буду неплохо себя чувствовать — конечно, я бы хотел сыграть здесь ещё один сезон. В ином случае нельзя занимать чьё‑то чужое место. Возможно, это будущая звезда.

А так мне очень радостно оказаться в родном городе. Я тут три дня, все подходили и фотографировались, желали удачи и с теплотой вспоминали. Я тут очень мало сыграл. Но посмотрим — может, получится ещё поиграть за «Металлург», — приводит слова Малкина «Матч ТВ».

«Куньлунь» подписал контракт с бывшим нападающим НХЛ Дэнни О’Реганом

«Куньлунь» подписал контракт с нападающим Дэнни О’Реганом. Как сообщает пресс-служба китайского клуба, соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон.

О’Реган родился в Германии, где в 90-е играл его отец Том, бывший хоккеист сборной США и «Питтсбурга». Сам же Дэнни — выпускник американской системы подготовки хоккеистов USNDTP.

На уровне АХЛ О’Реган всегда был в числе лидеров команд, за которые выступал, за 400 матчей в лиге набрав 304 очка. В прошлом сезоне Дэнни играл за шведский МОДО, где за 34 встречи набрал 12 очков — забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

Всего в НХЛ на счету О’Регана 30 матчей, в которых нападающий забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.