У «Авангарда» статусный новичок, Мичков стал «бейсболистом». Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 30 июля 2024 года, Станислав Галиев перешёл в Авангард, Евгений Свечников стал игроком Торпедо | Источник: РИА "Новости"

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 29 июля 2024 года.

«Авангард» заключил контракт с нападающим Станиславом Галиевым

«Авангард» заключил однолетний контракт с нападающим Станиславом Галиевым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Галиев — обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса» и серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в составе сборной России. В сезоне-2023/2024 на счету 32-летнего Галиева 61 матч, где нападающий набрал 23 (7+16) очка при показателе полезности «+10». В плей-офф на его счету пять встреч без результативных баллов.

Напомним, в омском клубе получил тяжёлую травму нападающий Владимир Ткачёв, который из-за разрыва ахиллова сухожилия на индивидуальной беговой разминке выбыл на срок около полугода.

Эрик Стаал завершает карьеру

«Каролина» подписала однодневный контракт с форвардом Эриком Стаалом, который завершит карьеру в НХЛ в составе «Харрикейнз». Кроме того, команда выведет из обращения номер 12 Стаала в определённую дату в течение следующего сезона НХЛ.

39-летний Стаал занимает первое место в истории команды (с момента переезда) по голам (322), передачам (453), очкам (775), сыгранным матчам (909), голам в большинстве (105), очкам в большинстве (252) и хет-трикам (13). Он набрал 1063 (455+608) очка в 1365 играх за карьеру в течение 18 сезонов НХЛ.

Стаал выиграл Кубок Стэнли с «Каролиной» в 2006 году, став лидером команды по результативности в плей-офф с 28 очками (9+19) и набрав как минимум одно очко в 20 из 25 матчей плей-офф в том году. В ходе этого плей-офф он установил рекордную для франшизы серию результативных матчей, которая длилась со второй игры первого раунда Восточной конференции с «Монреалем» до пятой игры финала Восточной конференции с «Баффало» (семь голов и 13 ассистов).

Мичков посетил бейсбольную команду Филадельфии и произвёл символический бросок мяча

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков посетил бейсбольный клуб «Филадельфия Филлис».

Мичков встретился с главным тренером «Филлис» Робом Томсоном, они обменялись подарками. Мичков подарил Томсону хоккейную клюшку, которую позже подписал. Взамен Томсон подарил Матвею именную майку. Позже российский форвард произвёл символический бросок перед встречей «Филадельфии Филлис».

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Евгением Свечниковым

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Евгением Свечниковым. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, соглашение с форвардом рассчитано сроком на один сезон. Ранее Свечников расторг контракт с «Ак Барсом» по обоюдному согласию.

В прошедшем регулярном сезоне 27-летний нападающий сыграл 31 встречу, в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард записал на свой счёт две заброшенные шайбы за два сыгранных матча.

Ранее состав «Торпедо» пополнил опытный защитник Вячеслав Войнов, который также в прошлом сезоне выступал за «Ак Барс», а недавно расторг контракт с казанским клубом по обоюдному согласию сторон.

Дадонов: В переходе Кузнецова в СКА нет ничего плохого, это его жизнь, его решение и выбор

Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов высказался о возможном переходе форварда Евгения Кузнецова в СКА.

— Некоторые челябинские болельщики с негативом восприняли то, что Евгений перейдёт в СКА, несмотря на обещание сыграть за «Трактор». Можете прокомментировать выбор Кузнецова?

— В этом нет ничего плохого. Это его жизнь, его решение и выбор. Если он обещал сыграть в «Тракторе», то он ещё может его выполнить. Возраст ещё позволяет. Вспомните Павла Дацюка. Он приехал в СКА, поиграл несколько лет, а потом вернулся в «Автомобилист», — цитируют Дадонова «Известия».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Евгений Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт.

«По сути, управляет клубом». Гендиректор ФХР высказался о проблемах с агентами в хоккее

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов высказался о проблемах с агентами в хоккее. Ранее было предложено на законодательном уровне ввести рейтинги хоккейных агентов, чтобы снизить негативное влияние на молодых хоккеистов некоторых из них.

«Несколько лет назад столкнулись с одной проблемой. Человек является агентом 15 игроков клуба, агентом тренера и генменеджера. Агент — прекрасный человек и, по сути, управляет клубом, начинает влиять на состав, который формируется не по спортивным показателям. Потому что он тренеру может указывать, кого ставить, кого нет», — сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.