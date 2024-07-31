Президент «Металлурга» о Малкине: «Говорил ему в этом году: “Женя, возвращайся. Давай завоюем четвертый кубок”. Мы будем рады его возвращению» | Источник: Sports.Ru

Срок контракта 38-летнего Евгения Малкина с «Питтсбургом» истечет в 2026 году.

«Я ему говорил в этом году: “Женя, давай возвращайся. У тебя три Кубка [Стэнли], у нас три Кубка [Гагарина], давай завоюем еще четвертый кубок”.

У него еще два года контракта, и, конечно, мы будем очень рады его возвращению«, — сказал президент “Металлурга” Виктор Рашников.