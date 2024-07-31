Президент «Металлурга» о Малкине: «Говорил ему в этом году: “Женя, возвращайся. Давай завоюем четвертый кубок”. Мы будем рады его возвращению»
Малкин является воспитанником клуба. Он играл за «Металлург» с 2003 по 2006 год и в сезоне-2012/13.
Малкин является воспитанником клуба. Он играл за «Металлург» с 2003 по 2006 год и в сезоне-2012/13.
Срок контракта 38-летнего Евгения Малкина с «Питтсбургом» истечет в 2026 году.
«Я ему говорил в этом году: “Женя, давай возвращайся. У тебя три Кубка [Стэнли], у нас три Кубка [Гагарина], давай завоюем еще четвертый кубок”.
У него еще два года контракта, и, конечно, мы будем очень рады его возвращению«, — сказал президент “Металлурга” Виктор Рашников.
Малкин о возвращении в «Металлург»: «Если буду чувствовать себя хорошо и огонь будет гореть в глазах, я бы хотел сыграть здесь еще один сезон».