Ротенберг поздравил Малкина с 38-летием: «Женя — настоящий патриот, отличный человек. Его можно назвать легендой нашего хоккея, олицетворением нашего фирменного стиля» | Источник: Sports.Ru

«Евгению Малкину — 38! Думаю, Женю можно назвать легендой нашего хоккея, олицетворением нашего фирменного игрового стиля. Он добился невероятных успехов как в сборной России, так и в “Питтсбурге”, выиграл множество трофеев.

Дважды он завоевывал золото чемпионатов мира вместе с нашей национальной командой, трижды поднимал над головой Кубок Стэнли, стал первым российским игроком, выигравшим приз лучшему игроку плей-офф НХЛ.

Не менее важно и то, что Евгений — отличный человек, настоящий патриот, у него потрясающая семья. Он в любой момент готов прийти на помощь, всегда с удовольствием участвует во всех наших благотворительных мероприятиях. Могу только искренне поблагодарить Женю за все, что он уже сделал и еще сделает для нашего хоккея.