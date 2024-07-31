Ротенберг поздравил Малкина с 38-летием: «Женя — настоящий патриот, отличный человек. Его можно назвать легендой нашего хоккея, олицетворением нашего фирменного стиля»
Сегодня, 31 июля, нападающему «Питтсбурга» исполнилось 38 лет.
Сегодня, 31 июля, нападающему «Питтсбурга» исполнилось 38 лет.
«Евгению Малкину — 38! Думаю, Женю можно назвать легендой нашего хоккея, олицетворением нашего фирменного игрового стиля. Он добился невероятных успехов как в сборной России, так и в “Питтсбурге”, выиграл множество трофеев.
Дважды он завоевывал золото чемпионатов мира вместе с нашей национальной командой, трижды поднимал над головой Кубок Стэнли, стал первым российским игроком, выигравшим приз лучшему игроку плей-офф НХЛ.
Не менее важно и то, что Евгений — отличный человек, настоящий патриот, у него потрясающая семья. Он в любой момент готов прийти на помощь, всегда с удовольствием участвует во всех наших благотворительных мероприятиях. Могу только искренне поблагодарить Женю за все, что он уже сделал и еще сделает для нашего хоккея.
От всей души поздравляю Евгения с праздником, желаю ему продолжать свой победный хоккейный путь, выиграть еще немало трофеев в клубе и сборной, хранить свою крепкую любящую семью и долгие годы радовать болельщиков своей игрой. С праздником, Джино!" — написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.