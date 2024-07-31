Денис Куляш: «Приглашение Кузнецова — колоссальная селекционная победа СКА. Евгений выведет команду на новый уровень. В “Каролине” он был одним из лучших» | Источник: Sports.Ru

«Приглашение Евгения Кузнецова — это колоссальная селекционная победа СКА. Только подумайте — несколько лет назад этот игрок был лучшим в чемпионском “Вашингтоне”. В том плей-офф, когда “Кэпиталс” взяли Кубок Стэнли, Женя буквально летал, забивал сам, помогал Александру Овечкину. Словом, делал все для команды.

Сейчас форма Кузнецова точно не стала хуже — мы же видели, как он играл весной за «Каролину». Снова был одним из лучших, хотя перешел в эту команду по ходу сезона, — влился за считанные дни и стал важнейшим игроком.

Конечно же, в СКА будет точно так же — Евгений выведет команду на новый уровень. Здорово, что у армейцев уже есть шикарный выбор крайних нападающих — с Кузнецовым могут сыграть и Толчинский, и Грицюк, и Хайруллин, и Григоренко, и Плотников, и Алистров.

Полезен такой партнер и для других армейских центров. Глотов прогрессирует несколько сезонов подряд, а, тренируясь рядом с Кузнецовым, он заиграет еще сильнее", — сказал бывший защитник сборной России Денис Куляш.