Геннадий Величкин: «Малкин в хорошей физической форме, стройный. Он еще может прилично поиграть в НХЛ. Что касается возвращения в “Металлург”, то его ждут бессрочно»
Сегодня, 31 июля, нападающему «Питтсбурга» исполнилось 38 лет.
Сегодня, 31 июля, нападающему «Питтсбурга» исполнилось 38 лет.
«В мое время день рождения Жени всегда был праздником в “Металлурге”. Поздравляю его от всей души.
Недавно виделся с ним на прощальном матче Сергея Мозякина, пообщались. Женя прекрасно выглядит: похудевший, стройный, в хорошей физической форме. Думаю, что он еще прилично может поиграть в НХЛ.
А что касается его возвращения в «Металлург», то его здесь ждут бессрочно, поэтому не исключаю, что он поиграет за «Магнитку», — сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.