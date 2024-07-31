Геннадий Величкин: «Малкин в хорошей физической форме, стройный. Он еще может прилично поиграть в НХЛ. Что касается возвращения в “Металлург”, то его ждут бессрочно» | Источник: Sports.Ru

«В мое время день рождения Жени всегда был праздником в “Металлурге”. Поздравляю его от всей души.

Недавно виделся с ним на прощальном матче Сергея Мозякина, пообщались. Женя прекрасно выглядит: похудевший, стройный, в хорошей физической форме. Думаю, что он еще прилично может поиграть в НХЛ.