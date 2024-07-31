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16:27 (мск), источник: Sports.Ru

Геннадий Величкин: «Малкин в хорошей физической форме, стройный. Он еще может прилично поиграть в НХЛ. Что касается возвращения в “Металлург”, то его ждут бессрочно»

Сегодня, 31 июля, нападающему «Питтсбурга» исполнилось 38 лет.

Геннадий Величкин: «Малкин в хорошей физической форме, стройный. Он еще может прилично поиграть в НХЛ. Что касается возвращения в “Металлург”, то его ждут бессрочно» | Источник: Sports.Ru

«В мое время день рождения Жени всегда был праздником в “Металлурге”. Поздравляю его от всей души.

Недавно виделся с ним на прощальном матче Сергея Мозякина, пообщались. Женя прекрасно выглядит: похудевший, стройный, в хорошей физической форме. Думаю, что он еще прилично может поиграть в НХЛ.

А что касается его возвращения в «Металлург», то его здесь ждут бессрочно, поэтому не исключаю, что он поиграет за «Магнитку», — сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

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