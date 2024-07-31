Овечкин сыграет со Строумом и Уилсоном в сезоне-2024/25 по мнению сайта НХЛ, Дюбуа — с Макмайклом и Оши | Источник:

Маклеллан о центре для Овечкина: «Дюбуа получит шанс с Ови. Нужно посмотреть, будет ли у них химия».