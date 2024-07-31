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16:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин сыграет со Строумом и Уилсоном в сезоне-2024/25 по мнению сайта НХЛ, Дюбуа — с Макмайклом и Оши

Официальный сайт лиги представил возможный состав команды в следующем сезоне НХЛ.

Овечкин сыграет со Строумом и Уилсоном в сезоне-2024/25 по мнению сайта НХЛ, Дюбуа — с Макмайклом и Оши | Источник: Sports.Ru

Вратари: Чарли Линдгрен, Логан Томпсон;

Нападающие:

Александр Овечкин — Дилан Строум — Том Уилсон;

Коннор Макмайкл — Пьер-Люк Дюбуа — Ти Джей Оши;

Сонни Милано — Хендрикс Лапьер — Эндрю Манджипани;

Алексей Протас — Ник Дауд — Брэндон Дьюхэйм;

Защитники:

Джейкоб Чикран — Джон Карлсон;

Расмус Сандин — Мэтт Рой;

Мартин Фегервары — Тревор ван Римсдайк.

Маклеллан о центре для Овечкина: «Дюбуа получит шанс с Ови. Нужно посмотреть, будет ли у них химия».

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