Овечкин сыграет со Строумом и Уилсоном в сезоне-2024/25 по мнению сайта НХЛ, Дюбуа — с Макмайклом и Оши
Официальный сайт лиги представил возможный состав команды в следующем сезоне НХЛ.
Официальный сайт лиги представил возможный состав команды в следующем сезоне НХЛ.
Вратари: Чарли Линдгрен, Логан Томпсон;
Нападающие:
Александр Овечкин — Дилан Строум — Том Уилсон;
Коннор Макмайкл — Пьер-Люк Дюбуа — Ти Джей Оши;
Сонни Милано — Хендрикс Лапьер — Эндрю Манджипани;
Алексей Протас — Ник Дауд — Брэндон Дьюхэйм;
Защитники:
Джейкоб Чикран — Джон Карлсон;
Расмус Сандин — Мэтт Рой;
Мартин Фегервары — Тревор ван Римсдайк.
Маклеллан о центре для Овечкина: «Дюбуа получит шанс с Ови. Нужно посмотреть, будет ли у них химия».