Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
18:27 (мск), источник: Sports.Ru

Ротенберг о Кузнецове: «Никогда не бросаем своих. Он усилит СКА и всю КХЛ, этот переход — большое событие для российского хоккея»

32-летний нападающий заключил соглашение на 4 года с петербургским клубом после расторжения контракта с «Каролиной».

Ротенберг о Кузнецове: «Никогда не бросаем своих. Он усилит СКА и всю КХЛ, этот переход — большое событие для российского хоккея» | Источник: Sports.Ru

Ранее в России он выступал только за челябинский «Трактор» с 2009 по 2014 год.

«Первое, что можно сказать про переход Кузнецова в СКА — мы никогда не бросаем своих. В прошлом сезоне у Евгения была не самая простая ситуация в Америке, хотя уровень его игры остается на высочайшем уровне. В плей-офф он был одним из лидеров “Каролины”, много забивал, тащил команду, как мог.

На самом деле мы давно ждали Кузнецова, не просто так выкупали права на него у «Трактора» несколько лет назад. Уже тогда он был готов перейти к нам, но действовал контракт с «Вашингтоном», он был очень нужен «Кэпиталс».

Понятно, что его ни за что бы не отпустили — в 2018 году он стал лучшим бомбардиром плей-офф, вместе с Сашей Овечкиным и Димой Орловым помог «Вашингтону» взять Кубок Стэнли. Теперь ситуация изменилась, и мы сработали оперативно. Рады, что СКА представился шанс вернуть такого сильного игрока на родину.

Безусловно, Кузнецов усилит нашу команду и даже всю КХЛ. Этот переход большое событие для всего российского хоккея", — написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Изображение: t.me/rotenberg81.

Последний сезон Кузнецова в КХЛ: пролетел мимо плей-офф и пропустил Олимпиаду из-за частых травм.

Читайте также от «Sports»
Что за мужчина в ярких плавках ворвался в женское плавание на Олимпиаде?
Слуцкий бьет рекорды в Китае! Даже с удалением вратаря
Дайте лупу! Так определили чемпиона на Олимпиаде-2024
Всадница, которая чуть не погибла после падения с лошади, взяла золото
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь