Ротенберг о Кузнецове: «Никогда не бросаем своих. Он усилит СКА и всю КХЛ, этот переход — большое событие для российского хоккея» | Источник: Sports.Ru

Ранее в России он выступал только за челябинский «Трактор» с 2009 по 2014 год.

«Первое, что можно сказать про переход Кузнецова в СКА — мы никогда не бросаем своих. В прошлом сезоне у Евгения была не самая простая ситуация в Америке, хотя уровень его игры остается на высочайшем уровне. В плей-офф он был одним из лидеров “Каролины”, много забивал, тащил команду, как мог.

На самом деле мы давно ждали Кузнецова, не просто так выкупали права на него у «Трактора» несколько лет назад. Уже тогда он был готов перейти к нам, но действовал контракт с «Вашингтоном», он был очень нужен «Кэпиталс».

Понятно, что его ни за что бы не отпустили — в 2018 году он стал лучшим бомбардиром плей-офф, вместе с Сашей Овечкиным и Димой Орловым помог «Вашингтону» взять Кубок Стэнли. Теперь ситуация изменилась, и мы сработали оперативно. Рады, что СКА представился шанс вернуть такого сильного игрока на родину.

Безусловно, Кузнецов усилит нашу команду и даже всю КХЛ. Этот переход большое событие для всего российского хоккея", — написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Изображение: t.me/rotenberg81.