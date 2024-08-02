Скончался 19-летний вратарь МХК «Торпедо» из Усть-Каменогорска

«Сегодня во дворце спорта вратарь молодёжной хоккейной команды “Торпедо” Иван Пыленок (2005 г. р.) почувствовал себя плохо. Была оказана первая медицинская помощь врачами и сотрудниками дворца спорта.



Незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи постарались помочь спортсмену, организовали срочную госпитализацию. К огромному сожалению, несмотря на комплекс предпринятых мер, Иван скончался в больнице», — написано в сообщении на сайте Усть-Каменогорского клуба.