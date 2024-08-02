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18:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Скончался 19-летний вратарь МХК «Торпедо» из Усть-Каменогорска

Скончался 19-летний вратарь МХК «Торпедо» из Усть-Каменогорска Иван Пыленок. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Источник: Reuters

«Сегодня во дворце спорта вратарь молодёжной хоккейной команды “Торпедо” Иван Пыленок (2005 г. р.) почувствовал себя плохо. Была оказана первая медицинская помощь врачами и сотрудниками дворца спорта.

Незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи постарались помочь спортсмену, организовали срочную госпитализацию. К огромному сожалению, несмотря на комплекс предпринятых мер, Иван скончался в больнице», — написано в сообщении на сайте Усть-Каменогорского клуба.

О том, с чем может быть связана скоропостижная смерть хоккеиста, не сообщается.

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