Валерий Ничушкин: «С Овечкиным хотел бы хотя бы одну игру вместе сыграть. Очень надеюсь, что он поставит рекорд» | Источник: Sports.Ru

— Даже отвечать не буду, не знаю, это так долго. В любом случае с Саней Овечкиным хотел бы хотя бы одну игру вместе сыграть. Я очень надеюсь, что он этот рекорд поставит.

Мне приятно, что мы с Саней не один раз вместе кушали. Во многом за счет Жени Кузнецова. Когда приезжали, мы с Женей списывались, шли вместе, — сказал нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.