Валерий Ничушкин: «С Овечкиным хотел бы хотя бы одну игру вместе сыграть. Очень надеюсь, что он поставит рекорд»
— Звено мечты от тебя.
— Звено мечты от тебя.
— Даже отвечать не буду, не знаю, это так долго. В любом случае с Саней Овечкиным хотел бы хотя бы одну игру вместе сыграть. Я очень надеюсь, что он этот рекорд поставит.
Мне приятно, что мы с Саней не один раз вместе кушали. Во многом за счет Жени Кузнецова. Когда приезжали, мы с Женей списывались, шли вместе, — сказал нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.
Напомним, капитан «Вашингтона» Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).