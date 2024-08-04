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10:12 (мск), источник: Sports.Ru

Валерий Ничушкин: «С Овечкиным хотел бы хотя бы одну игру вместе сыграть. Очень надеюсь, что он поставит рекорд»

— Звено мечты от тебя.

Валерий Ничушкин: «С Овечкиным хотел бы хотя бы одну игру вместе сыграть. Очень надеюсь, что он поставит рекорд» | Источник: Sports.Ru

— Даже отвечать не буду, не знаю, это так долго. В любом случае с Саней Овечкиным хотел бы хотя бы одну игру вместе сыграть. Я очень надеюсь, что он этот рекорд поставит.

Мне приятно, что мы с Саней не один раз вместе кушали. Во многом за счет Жени Кузнецова. Когда приезжали, мы с Женей списывались, шли вместе, — сказал нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.

Напомним, капитан «Вашингтона» Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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