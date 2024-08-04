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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Ничушкин об Овечкине: «Понимаешь, почему ему вся эта слава досталась. Один раз вместе возвращались в Америку, к нему подходили один за одним человек 20, он ни одному не отказал»

"Очень хороший момент про Сашу расскажу. К каким-то людям слава идет и видно, что они как будто ее и не хотят. Фоткаться к ним подойдешь, а они [отмахиваются].
Ничушкин об Овечкине: «Понимаешь, почему ему вся эта слава досталась. Один раз вместе возвращались в Америку, к нему подходили один за одним человек 20, он ни одному не отказал» | Источник: Sports.Ru

А Саша, наоборот. Прямо понимаешь, почему ему вся эта слава досталась. Один раз летели в самолете, вместе возвращались из Москвы в Америку. Получилось так, что на одном рейсе были. Встретились случайно, когда еще билеты брали.

К нему подходят один за одним, один за одним. Я не ожидал, что он настолько узнаваемый. Ладно бы пять человек, но там просто один за одним человек 20, он ни одному не отказал.

А заходим внутрь — опять тоже самое. Проходим таможню, там все выскакивают, фоткаются. Еще Орел [Дмитрий Орлов] был. Мы с ним сбоку стоим, нам там еще кто-то: «Сфоткай, сфоткай». Я с ним в команде, конечно, не хотел бы из-за этого играть. Вторая работа — фотограф.

Мы дальше садимся перекусить. И он рассказывает историю, видно, что ему охота ее рассказать. К нему подходят сфоткаться, он такой: ребят, не, не, не. Дальше рассказывает. Я думаю: наконец-то отказал хоть кому-то.

Но он не закончил [историю], встает, сам подходит — видит, что люди ждут. Сам подходит и фоткается. Я был приятно удивлен. Я сам никому, конечно, не отказываю, но ко мне так часто никто не подходит.

Я других знаю ребят, тоже довольно популярных, они часто просто: не буду ничего подписывать. Многие из них не русские«, — сказал нападающий “Колорадо” Валерий Ничушкин.

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