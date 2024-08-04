Игрок НХЛ не хочет ехать в СКА, Ничушкин говорит о помощи психологов. Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 4 августа 2024 года: Деанджело опроверг слухи о переходе в СКА, Ничушкин рассказал о занятиях с психологом | Источник: НХЛ

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 4 августа 2024 года.

Андрей Разин объяснил, почему выступает против системы штрафов в командах

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему выступает против системы штрафов.

«Система штрафов в “Металлурге”? Её нет, я против штрафов. Ну какие штрафы? За телефон? Я считаю, что пусть пользуются телефоном в раздевалке…

Когда я в 16−17 лет попал в команду ЦСК ВВС Самара… Когда в перерыве несколько человек пошли в душ покурить сигарету (смеётся). Тогда было такое время. Сравниваю с таких точек зрения.

Сейчас вспышки есть, но это не переходит какие-то границы. Раньше останавливался автобус, например, выйти по нужде, и 80% процентов [игроков] команды заходили за автобус и курили. Сейчас близко такого нет. Если руководство мне скажет, что такие штрафы должны быть, я просто могу сказать своё мнение, что я против«, — сказал Разин в видео на YouTube-канале “Беттмэн позвонит”.

Экс-защитник «Каролины» Деанджело отреагировал на слухи о своём переходе в СКА

Бывший защитник ряда клубов НХЛ Тони Деанджело опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что может продолжить карьеру в питерском СКА.

Как сообщает крупный хоккейный интернет-портал Puck Empire, хоккеист заявил, что в данных слухах нет «ни капли правды». Также защитник добавил, что он ждёт предложений из НХЛ на сезон-2024/2025.

В прошлом сезоне Деанджело провёл 31 матч в составе «Каролины Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (3+8) результативных баллов. В плей-офф у него 2 (0+2) очка в девяти играх.

Также за свою карьеру в сильнейшей лиге мира Деанджело защищал цвета «Филадельфии Флайерз», «Аризоны Койотс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В 2021 году защитник запомнился также тем, что подрался со своим одноклубником, российским вратарём «Рейнджерс» того времени Александром Георгиевым, после чего первый был выставлен клубом на драфт отказов.

Никита Гусев объяснил, почему подписал новый контракт с «Динамо» всего на один год

Нападающий Никита Гусев ответил на вопрос, связано ли его решение подписать новый контракт с московским «Динамо» всего на один сезон с желанием вновь попробовать уехать в НХЛ следующим летом.

«Я подписываю уже не первый контракт на один сезон. Потому что всё в мире сильно меняется. Это и к хоккейным лигам относится. Если будет нужно, то ещё раз подпишу контракт. В этом нет никакой проблемы. Летом перед сезоном я всё равно работаю сам. И буду готовым в любом случае», — сказал Гусев в интервью «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.

Ничушкин: если бы занимался психологией, многих карьерных проблем мог бы не допустить

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал, как преодолевает психологические проблемы, которые преследуют его в последние годы его карьеры.

«Я начал работать с психологами. В Москве ещё. Я всё ещё с ними работаю. Каждую неделю два раза стараемся. Я вообще советую каждому человеку. Наверное, в 18 лет это не сильно нужно. Но я думаю, что после 25 уже надо потихонечку узнавать психологию. Хотя даже в 18 лет она полезна была. Я бы многие какие-то ошибки, которые в карьере были, мог бы не допустить», — сказал Ничушкин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

Напомним, 14 мая Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.

«Торпедо» нужны дядьки в раздевалке«. Плющев — о переходе Войнова и Свечникова

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил переход опытных хоккеистов Вячеслава Войнова и Евгения Свечникова из “Ак Барса” в нижегородское “Торпедо”.

«Войнов и Свечников однозначно внесут изюминку в игру “Торпедо”. Ребята очень опытные. Тем более нижегородцам нужны дядьки в обороне и в раздевалке. В минувшем сезоне многие отмечали недостаток опыта у команды из Нижнего Новгорода, особенно в плей-офф. А Свечников и Войнов могут этот недостаток компенсировать. Их опыт будет использован в Кубке Гагарина, в который, я надеюсь, “Торпедо” попадёт не с самых нижних ступеней», — сказал Плющев в интервью Legalbet.

В прошедшем регулярном сезоне 27-летний Свечников провёл 31 матч за «Ак Барс», в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард записал на свой счёт две заброшенные шайбы за два сыгранных матча.

34-летний Войнов в прошлом сезоне сыграл 45 матчей за казанский клуб, включая плей-офф, где набрал 14 (1+13) очков с показателем полезности «+2».