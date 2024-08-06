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11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Сергей Светлов: «КПД Кузнецова был тысячепроцентным 6 лет назад, когда он шел шаг в шаг с Овечкиным в “Вашингтоне”. В последние годы такой реализации не просматривалось»

Игрок ранее перешел в СКА.

Сергей Светлов: «КПД Кузнецова был тысячепроцентным 6 лет назад, когда он шел шаг в шаг с Овечкиным в “Вашингтоне”. В последние годы такой реализации не просматривалось» | Источник: Sports.Ru

— Ожидания от игры Кузнецова сейчас на максимуме?

— Да. И многочисленные интервью эти ожидания только увеличивают. Привлекая к себе такое внимание, Евгений берет давление на себя. Самое главное — с ним справиться.

— Справится?

— На мой взгляд, потенциал у Кузнецова огромный. Он универсальный форвард, может действовать и в центре, и с краю, глубоко понимает игру, отлично катается, есть интересный бросок.

По сумме всех качеств из российских звезд НХЛ конкуренцию Кузнецову мог бы составить, наверное, Евгений Малкин. Тоже полномасштабный, системообразующий игрок.

Другое дело — реализация. На тысячу процентов реализовался Александр Овечкин, близок к максимуму своего карьерного потенциала тот же Малкин. А КПД Кузнецова был тысячепроцентным шесть лет назад, когда в «Вашингтоне» в чемпионском плей-офф он шел шаг в шаг с Овечкиным.

К сожалению, в последние годы такой реализации у Евгения не просматривалось. Какие-то отрезки были целостными, но потом вдруг уходили динамика, масштаб, энергетика.

В принципе в своих последних интервью в общих чертах он разъяснил, почему началось это торможение, — сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.

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