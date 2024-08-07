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11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин о Кузнецове: «Был в шоке, что он поехал в СКА. Женя неплохо выглядел в “Каролине”, я считал, что летом он серьезно подготовится»

32-летний форвард вернулся в Россию после десяти лет в Северной Америке.

— Вас удивило возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ?

— Не буду скрывать — очень. Конечно, у него был непростой период в последние два года. Конечно, мы все следили за его ситуацией.

Честно говоря, я думал, когда он поменял «Вашингтон» на «Каролину», — это будет какой-то новый виток в его карьере. Глоток свежего воздуха. Тем более его тепло приняли в «Харрикейнс».

И все видели, что Кузнецов неплохо играл в плей-офф, забил четыре гола. При этом ему давали не так много игрового времени. Но я наблюдал за ним — Женя выглядел неплохо. Ему где-то уверенности не хватало. Но я считал, что летом он серьезно подготовится.

И я был просто в шоке, что он поехал в СКА. С другой стороны, это его выбор, его карьера. Могу только пожелать удачи Кузнецову.

Может, он еще вернется в НХЛ. Тем не менее что-то у него пошло не так. Ну что с этим поделаешь? Пусть тогда Кузя будет лучшим в КХЛ, — сказал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.

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