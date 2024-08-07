Малкин о приезде в Россию: «Пришло время показать сыну Магнитогорск. Есть разница с Майами — он должен осознавать, как тяжело это давалось, понял, как мы жили» | Источник: Sports.Ru

— Мы считали и вспомнили, что последний раз я приезжал сюда на День металлурга в 2016 или 2017 году. То есть меня не было где-то восемь лет.

Когда сейчас приехал, то с удовольствием увидел всех друзей, со всеми пообщался. Надеюсь, что буду чаще приезжать в Магнитогорск.

Ко мне родители в Америку прилетают, и в Москве у меня они бывают. Как-то не совпадало, чтобы я к ним домой приехал. Но вот пришло время впервые сыну показать Магнитогорск.

Он теперь в сознательном возрасте. Раньше не было смысла, когда он совсем маленький. А так он с удовольствием погулял по городу, посмотрел. Понял, как мы жили. Не как сейчас дети живут. Надеюсь, это будет для Никиты полезно.

— Сын не разочаровался в Магнитогорске?

— Нет, а в чем разочарование? Семья рядом, бабушки-дедушки. Кормят-поят, погуляли по городу, посмотрели монумент «Тыл — фронту», съездили на старую квартиру, в школу зашли.

Наверное, сын немножко понимает, что есть разница с тем же Майами. Тем не менее он должен осознавать, как тяжело это все давалось.

Трудно сказать, понимает ли он это в восемь лет. Но может, что-то у него отложится в голове, — сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.