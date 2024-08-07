Малкин об Овечкине: «Мы все друг другу уже доказали. Ови выиграл кучу наград и Кубок Стэнли, у меня тоже есть какие-то успехи. Могу считать его своим большим другом» | Источник: Sports.Ru

— Это же матч другого уровня. Там была дружелюбная атмосфера, и взаимные подколки были уместны.

Вы сами сколько времени провели в хоккейных раздевалках. Прекрасно понимаете, какое идет общение между игроками. Все друг над другом прикалываются, подшучивают, и это нормально. Мы с Сашей — не исключение.

Тем более мы все друг другу уже доказали. Ови выиграл кучу индивидуальных наград, Кубок Стэнли. У меня тоже есть какие-то успехи в карьере. Мы состоявшиеся отцы, и уважаем друг друга как хоккеисты и как друзья. Мы неплохо общаемся.

Ови пригласил меня к себе на гала-матч, который пройдет 10 августа в Мытищах. Там у него детский турнир, и я с удовольствием приеду. Мы стараемся поддерживать друг друга.

Думаю, могу его считать — как и он меня — своим большим другом, — сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Малкин о приезде в Россию: «Пришло время показать сыну Магнитогорск. Есть разница с Майами — он должен осознавать, как тяжело это давалось, понял, как мы жили».