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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин об Овечкине: «Мы все друг другу уже доказали. Ови выиграл кучу наград и Кубок Стэнли, у меня тоже есть какие-то успехи. Могу считать его своим большим другом»

— Во время «Матча года» вы сидели в раздевалке рядом с Овечкиным. Бросилось в глаза, как вы троллили Александра. Понятно, почему в сборной России вы не могли в одной тройке играть!

Малкин об Овечкине: «Мы все друг другу уже доказали. Ови выиграл кучу наград и Кубок Стэнли, у меня тоже есть какие-то успехи. Могу считать его своим большим другом» | Источник: Sports.Ru

— Это же матч другого уровня. Там была дружелюбная атмосфера, и взаимные подколки были уместны.

Вы сами сколько времени провели в хоккейных раздевалках. Прекрасно понимаете, какое идет общение между игроками. Все друг над другом прикалываются, подшучивают, и это нормально. Мы с Сашей — не исключение.

Тем более мы все друг другу уже доказали. Ови выиграл кучу индивидуальных наград, Кубок Стэнли. У меня тоже есть какие-то успехи в карьере. Мы состоявшиеся отцы, и уважаем друг друга как хоккеисты и как друзья. Мы неплохо общаемся.

Ови пригласил меня к себе на гала-матч, который пройдет 10 августа в Мытищах. Там у него детский турнир, и я с удовольствием приеду. Мы стараемся поддерживать друг друга.

Думаю, могу его считать — как и он меня — своим большим другом, — сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Малкин о приезде в Россию: «Пришло время показать сыну Магнитогорск. Есть разница с Майами — он должен осознавать, как тяжело это давалось, понял, как мы жили».

Малкин о Кузнецове: «Был в шоке, что он поехал в СКА. Женя неплохо выглядел в “Каролине”, я считал, что летом он серьезно подготовится».

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