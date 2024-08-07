Малкин о статуях Чужого и Хищника у дома: «Ови спросил: “Что это?” Я ответил: “Это Кузя и Ови. Иногда я на них тренируюсь, бросаю в них шайбы” | Источник: Sports.Ru

— Да нет, просто когда Овечкин и Кузнецов приезжали к нам на ужин, то Ови спросил: «А что это за статуи?» Я ответил: «Ну вот, это Кузя и Ови. Иногда я на них тренируюсь, бросаю в них шайбы». Но кто‑то выставил эту шутку в соцсети, и от этого все пошло.

На самом деле это статуи Чужого и Хищника из фильма. Когда мы отдыхали в Дубае, я увидел их в магазине, купил, и мне прислали по почте. Но имена я им точно не давал.

Они у них уже есть — Чужой и Хищник, — сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.