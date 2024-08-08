Жирков о том, кого хотел бы видеть в КХЛ: «Овечкина и Малкина. Увидим Макдэвида в КХЛ, думаю. Через пару лет в НХЛ будет локаут»
— Как отнеслись к тому, что Евгений Кузнецов переходит в СКА?
— Как отнеслись к тому, что Евгений Кузнецов переходит в СКА?
— Нормально. Хочу посмотреть на его игру. Если получится, обязательно приду на СКА, когда будут играть в Москве.
— Кого бы из НХЛ хотели видеть в КХЛ?
— Из русских? Малкин, Овечкин. Из иностранцев? Ларкин и Дебринкет из «Детройта». Если будет локаут, все возможно. Хотя в такое время — вряд ли.
Но через пару лет там будет локаут, увидим в КХЛ некоторых игроков. Думаю, и Макдэвида, — заявил бывший игрок сборной России по футболу Юрий Жирков.
Малкин о Кузнецове: «Был в шоке, что он поехал в СКА. Женя неплохо выглядел в “Каролине”, я считал, что летом он серьезно подготовится».
Малкин о приезде в Россию: «Пришло время показать сыну Магнитогорск. Есть разница с Майами — он должен осознавать, как тяжело это давалось, понял, как мы жили».