Жирков о том, кого хотел бы видеть в КХЛ: «Овечкина и Малкина. Увидим Макдэвида в КХЛ, думаю. Через пару лет в НХЛ будет локаут»

— Нормально. Хочу посмотреть на его игру. Если получится, обязательно приду на СКА, когда будут играть в Москве.

— Кого бы из НХЛ хотели видеть в КХЛ?

— Из русских? Малкин, Овечкин. Из иностранцев? Ларкин и Дебринкет из «Детройта». Если будет локаут, все возможно. Хотя в такое время — вряд ли.

Но через пару лет там будет локаут, увидим в КХЛ некоторых игроков. Думаю, и Макдэвида, — заявил бывший игрок сборной России по футболу Юрий Жирков.

Малкин о Кузнецове: «Был в шоке, что он поехал в СКА. Женя неплохо выглядел в “Каролине”, я считал, что летом он серьезно подготовится».