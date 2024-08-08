Дитц о Кузнецове в СКА: «Если бы он хотел дальше играть в НХЛ, то смог бы это сделать. Ему только 32 года»

— Мы занимались вместе в сентябрьском тренировочном лагере. Я был тогда молодой парень и большими глазами смотрел на Ови. Он же кумир очень многих болельщиков и игроков лиги.

Спустя годы Кузнецов уже приезжает в КХЛ, и все ждут его дебют. Понятно, что это его личное желание. Если бы он хотел дальше играть в НХЛ, то смог бы это сделать. Ему только 32 года. Но видимо, он сам принял такое решение, что будет лучше для него и для семьи, — сказал защитник «Авангарда» Даррен Дитц.