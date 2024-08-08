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22:57 (мск), источник: Sports.Ru

Дитц о Кузнецове в СКА: «Если бы он хотел дальше играть в НХЛ, то смог бы это сделать. Ему только 32 года»

— Когда вы играли в «Херши», у вас был шанс попасть в основу «Вашингтона»? Вы видели Овечкина?

— Мы занимались вместе в сентябрьском тренировочном лагере. Я был тогда молодой парень и большими глазами смотрел на Ови. Он же кумир очень многих болельщиков и игроков лиги.

Еще там были Дмитрий Орлов, Кузя (Евгений Кузнецов). Прикольно, что хоккейный мир такой маленький.

Спустя годы Кузнецов уже приезжает в КХЛ, и все ждут его дебют. Понятно, что это его личное желание. Если бы он хотел дальше играть в НХЛ, то смог бы это сделать. Ему только 32 года. Но видимо, он сам принял такое решение, что будет лучше для него и для семьи, — сказал защитник «Авангарда» Даррен Дитц.

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