Ротенберг о том, потянет ли СКА условия Овечкина: «Да, надеюсь. Благодаря Миллеру, “Газпрому” имеем возможность развивать хоккей, радовать страну»

Овечкин, являющийся воспитанником «Динамо», находится на втором месте в истории НХЛ по количеству голов, уступая лишь Уэйну Гретцки.
— Насколько реально приглашение Александра Овечкина в СКА?
— У него контракт еще два года. Как окончится контракт с «Вашингтоном»… А кто откажется от Овечкина? Вы бы отказались от Овечкина? Нет, конечно.
— Удастся потянуть его условия?
Это благодаря нашим спонсорам, генеральным спонсорам, акционерам, компании ПАО «Газпром», лично Алексею Борисовичу Миллеру мы имеем возможность развивать хоккей, детский хоккей и комплектовать нашу команду.
Чтобы мы могли радовать наших болельщиков, всю страну нашим хоккеем, — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.