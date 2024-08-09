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08:12 (мск), источник: Sports.Ru

Ротенберг о том, потянет ли СКА условия Овечкина: «Да, надеюсь. Благодаря Миллеру, “Газпрому” имеем возможность развивать хоккей, радовать страну»

Действующий контракт 38-летнего форварда и «Вашингтона» с зарплатой 9,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ротенберг о том, потянет ли СКА условия Овечкина: «Да, надеюсь. Благодаря Миллеру, “Газпрому” имеем возможность развивать хоккей, радовать страну» | Источник: Sports.Ru

Овечкин, являющийся воспитанником «Динамо», находится на втором месте в истории НХЛ по количеству голов, уступая лишь Уэйну Гретцки.

— Насколько реально приглашение Александра Овечкина в СКА?

— У него контракт еще два года. Как окончится контракт с «Вашингтоном»… А кто откажется от Овечкина? Вы бы отказались от Овечкина? Нет, конечно.

— Удастся потянуть его условия?

— Надеюсь, да.

Это благодаря нашим спонсорам, генеральным спонсорам, акционерам, компании ПАО «Газпром», лично Алексею Борисовичу Миллеру мы имеем возможность развивать хоккей, детский хоккей и комплектовать нашу команду.

Чтобы мы могли радовать наших болельщиков, всю страну нашим хоккеем, — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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