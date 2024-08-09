Журналист Мэдден сообщил о возвращении Малкина в Россию через год — и Кросби это знает. Евгений опровергнул информацию | Источник:

"Мне сказали, что Евгений Малкин не вернется после завершения следующего сезона — он отправится в Россию и откажется от последнего года контракта.