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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

Журналист Мэдден сообщил о возвращении Малкина в Россию через год — и Кросби это знает. Евгений опровергнул информацию

Действующий договор 38-летнего хоккеиста и «Питтсбурга» с зарплатой 6,1 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

Журналист Мэдден сообщил о возвращении Малкина в Россию через год — и Кросби это знает. Евгений опровергнул информацию | Источник: Sports.Ru

"Мне сказали, что Евгений Малкин не вернется после завершения следующего сезона — он отправится в Россию и откажется от последнего года контракта.

Знает ли это Сидни Кросби? Ставлю на то, что знает", — заявил обозреватель Pittsburgh Tribune-Review Марк Мэдден.

«Неправда», — отреагировал на информацию российский нападающий в интервью The Athletic.

Малкин является воспитанником «Металлурга». Форвард набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

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