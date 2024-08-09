Журналист Мэдден сообщил о возвращении Малкина в Россию через год — и Кросби это знает. Евгений опровергнул информацию
Действующий договор 38-летнего хоккеиста и «Питтсбурга» с зарплатой 6,1 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.
Действующий договор 38-летнего хоккеиста и «Питтсбурга» с зарплатой 6,1 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.
"Мне сказали, что Евгений Малкин не вернется после завершения следующего сезона — он отправится в Россию и откажется от последнего года контракта.
Знает ли это Сидни Кросби? Ставлю на то, что знает", — заявил обозреватель Pittsburgh Tribune-Review Марк Мэдден.
«Неправда», — отреагировал на информацию российский нападающий в интервью The Athletic.
Малкин является воспитанником «Металлурга». Форвард набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.