Овечкин об Олимпиаде-2026: «Я не знаю, что там вообще будет. Мы хотим сыграть, но если не пускают, что нам делать?» | Источник: Sports.Ru

Решение об участии спортсменов из России в Олимпиаде-2026 пока не принято.

"Я не знаю, что там вообще будет. Да, мы хотим сыграть на Олимпиаде, но если нас не пускают, что нам делать?

А о влиянии НХЛ на ИИХФ… Посмотрим. Я же не нахожусь в руководстве НХЛ. Профсоюз лиги? Профсоюз и НХЛ — это вообще разные вещи", — сказал Овечкин.