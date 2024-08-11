Овечкин об Олимпиаде-2026: «Я не знаю, что там вообще будет. Мы хотим сыграть, но если не пускают, что нам делать?»
Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. С 2022 года сборные России отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ.
Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. С 2022 года сборные России отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ.
Решение об участии спортсменов из России в Олимпиаде-2026 пока не принято.
"Я не знаю, что там вообще будет. Да, мы хотим сыграть на Олимпиаде, но если нас не пускают, что нам делать?
А о влиянии НХЛ на ИИХФ… Посмотрим. Я же не нахожусь в руководстве НХЛ. Профсоюз лиги? Профсоюз и НХЛ — это вообще разные вещи", — сказал Овечкин.
Сергей Федотов: «Российским хоккеистам в профсоюзе игроков НХЛ говорят — вы поедете на Олимпиаду-2026».