Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
13:42 (мск), источник: Sports.Ru

Панин об Ovi Cup: «Овечкин — настоящий красавец, делает много больших дел. Он пример для многих»

Защитник «Салавата» принял участие в гала‑матче детского турнира Ovi Cup.

Панин об Ovi Cup: «Овечкин — настоящий красавец, делает много больших дел. Он пример для многих» | Источник: Sports.Ru

"Съездил на Ови Cup! Саня — настоящий красавец, делает много больших дел. Он пример для многих.

Классно поиграли на радость детям и зрителям«, — написал защитник “Салавата Юлаева” Григорий Панин.

Команда Овечкина с Капризовым, Малкиным и Марченко сыграла вничью с командой Фетисова, Ковальчука и Морозова в гала‑матче детского турнира Ovi Cup.

Читайте также от «Sports»
Шпионский скандал на Олимпиаде: следили c дрона за соперником
Драма парагвайской красотки-пловчихи в Париже. Завершила карьеру
«Это похоже на издевательство». Сена срывает Олимпиаду
Мбаппе покупает клуб детства «Кан»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь