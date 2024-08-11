Панин об Ovi Cup: «Овечкин — настоящий красавец, делает много больших дел. Он пример для многих»
Защитник «Салавата» принял участие в гала‑матче детского турнира Ovi Cup.
Защитник «Салавата» принял участие в гала‑матче детского турнира Ovi Cup.
"Съездил на Ови Cup! Саня — настоящий красавец, делает много больших дел. Он пример для многих.
Классно поиграли на радость детям и зрителям«, — написал защитник “Салавата Юлаева” Григорий Панин.
Команда Овечкина с Капризовым, Малкиным и Марченко сыграла вничью с командой Фетисова, Ковальчука и Морозова в гала‑матче детского турнира Ovi Cup.