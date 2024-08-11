Сушко о погоне Овечкина за Гретцки: «Александр — лицо российского спорта. Поэтому все сейчас болеют за него, весь наш спортивный мир» | Источник: Sports.Ru

"Мы все болеем за Александра, чтобы он побил рекорд Гретцки. У него еще два года контракта, хотел бы пожелать ему удачи и, самое главное, здоровья. Чтобы у него все получилось, потому что Александр — лицо российского спорта.

Поэтому все сейчас болеют за него, весь российский спортивный мир, не только болельщики «Динамо». Чтобы мы могли им гордится.

А потом рады будем видеть его в составе нашей команды«, — сказал генеральный директор “Динамо” Сергей Сушко.

Напомним, Овечкин является воспитанником московского «Динамо».