Александр Овечкин: «Тяжело было видеть, как обменяли Кузнецова, Манту. С другой стороны, “Вашингтон” попал в плей-офф, когда в нас никто не верил. Мы бились до конца» | Источник: Sports.Ru

"Тяжело было видеть, как обменяли и Кузнецова, и Энтони Манту. Мы сблизились. Это всегда тяжелая ситуация, когда меняют игроков.

С другой стороны, мы попали в плей-офф, когда в нас никто не верил. Бились до конца.

Всегда тяжело, когда твои друзья уходят в другую команду. С Женей мы сблизились семьями. Да, мы общались после его обмена. Были и остаемся близкими друзьями.

Удивлен ли я его решению вернуться в Россию? А что удивляться. У каждого человека своя голова на плечах. Они приняли решение совместно со своей семьей приехать домой и играть здесь, в России.