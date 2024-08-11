Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
15:57 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Овечкин: «Тяжело было видеть, как обменяли Кузнецова, Манту. С другой стороны, “Вашингтон” попал в плей-офф, когда в нас никто не верил. Мы бились до конца»

«Кэпиталс» обменяли Кузнецова в «Каролину» по ходу сезона-2023/24. В межсезонье игрок перешел в СКА.

Александр Овечкин: «Тяжело было видеть, как обменяли Кузнецова, Манту. С другой стороны, “Вашингтон” попал в плей-офф, когда в нас никто не верил. Мы бились до конца» | Источник: Sports.Ru

"Тяжело было видеть, как обменяли и Кузнецова, и Энтони Манту. Мы сблизились. Это всегда тяжелая ситуация, когда меняют игроков.

С другой стороны, мы попали в плей-офф, когда в нас никто не верил. Бились до конца.

Всегда тяжело, когда твои друзья уходят в другую команду. С Женей мы сблизились семьями. Да, мы общались после его обмена. Были и остаемся близкими друзьями.

Удивлен ли я его решению вернуться в Россию? А что удивляться. У каждого человека своя голова на плечах. Они приняли решение совместно со своей семьей приехать домой и играть здесь, в России.

Я желаю Жене удачи и всего самого наилучшего. Без травм и чтобы радовал болельщиков классным хоккеем«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

Читайте также от «Sports»
Что за мужчина в ярких плавках ворвался в женское плавание на Олимпиаде?
Слуцкий бьет рекорды в Китае! Даже с удалением вратаря
Дайте лупу! Так определили чемпиона на Олимпиаде-2024
Всадница, которая чуть не погибла после падения с лошади, взяла золото
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь