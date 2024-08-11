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21:42 (мск), источник: Sports.Ru

Семин о Миранчуке в МЛС: «Хотелось бы, чтобы он играл там, как наши хоккеисты в НХЛ. Большая честь сыграть против Месси и помериться с ним силами»

Ранее пресс-служба «Атланты» сообщила, что Миранчук может дебютировать за клуб в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» 25 августа.

Семин о Миранчуке в МЛС: «Хотелось бы, чтобы он играл там, как наши хоккеисты в НХЛ. Большая честь сыграть против Месси и помериться с ним силами» | Источник: Sports.Ru

— Обязательно будем следить за Алексеем. Будет возможность — будем смотреть матчи. Может быть, созвонимся, узнаем, как у него дела. Это сложный шаг для профессионала. Но хотелось бы, чтобы он играл там так же, как наши хоккеисты в НХЛ.

— Осуществится его мечта — он сыграет против Лионеля Месси.

— Там не только Месси. Но это уже большая честь сыграть против Месси и помериться с ним своими силами, — сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Овечкин о Миранчуке в «Атланте»: «Ему нужно просто показывать свою игру. Он уже отыграл несколько лет в Италии, поэтому никаких затруднений не будет».

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