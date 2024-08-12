Деанджело перейдёт в СКА, Якупов пополнил состав «Куньлуня». Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 12 августа 2024 года, СКА, Тони Деанджело, Куньлунь, Наиль Якупов, Рид Буше | Источник: Чемпионат.com

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 12 августа 2024 года.

Потасовка Николая Коваленко и Артёма Левшунова

Игроки, выступающие за океаном, тоже начали подготовку к новому сезону, правда, пока самостоятельно. Именно на такой тренировке встретились россиянин и белорус. Коваленко не понравилось, как Левшунов сыграл против него у борта, и началась небольшая потасовка, которая едва не переросла в драку. Однако всё закончилось лишь высказыванием взаимных претензий.

Напомним, за 38 матчей в NCAA 18-летний Левшунов записал в свой актив девять заброшенных шайб и 26 результативных передач, набрав в сумме 35 очков и закончив сезон с показателем полезности «+27». Он стал вторым по результативности среди защитников-новичков и лидером по показателю «плюс-минус» в лиге.

Николай Коваленко после проведённого сезона в КХЛ за нижегородское «Торпедо» дебютировал в НХЛ. Российский форвард принял участие в двух матчах плей-офф с «Виннипегом» без набранных очков. «Эвеланш» во втором раунде Кубка Стэнли проиграли «Далласу» со счётом 2−4 в серии.

Генменеджер «Амура» предложил революционный лимит на легионеров в КХЛ

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило дал интервью, в котором предложил свой вариант лимита на легионеров, который останется прежним для всех клубов КХЛ, но будет расширен для дальневосточных клубов, в лице «Адмирала» и «Амура», до семи, а для «Сибири» — до шести.

— В прошлом году вы сказали, что для «Амура» было бы лучше, если б лимит вообще отменили. Получается, вы удовлетворены возвращением пяти легионеров?

— Да. Я вообще говорил, что не только выступаю за отмену лимита, но если полностью и не отменять лимит, то можно сделать его хотя бы дифференцированным и более благоприятным для клубов с Дальнего Востока. К примеру, разрешить всем по пять иностранцев, нам и «Адмиралу» по семь, а «Сибири» шесть — сделать такую градацию, — сказал Покотило в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В «Амуре» объяснили, почему Гальченюк не находится в расположении команды

В том же интервью Вадим Покотило поведал общественности, почему Алекс Гальченюк до сих пор не присоединился к команде.

— Гальченюк после довольно среднего сезона приехал к вам на солидный контракт. Не опасаетесь повторения прошлогодней ситуации с Хохлачёвым, когда ожидания были слишком высоки, и хоккеист попадёт под психологический пресс?

— Думаю, что на такого профессионала это точно не должно давить. Алекс выступал за сборную и обладает большим опытом. К тому же мы не считаем неудачным его прошлый сезон. В нём он всё равно набрал 42 очка, а для него такой результат называют недостаточным. Это игрок с определённым мастерством, который не упадёт ниже уровня. Знаем его сильные стороны и брали его под конкретную тройку. По нему у нас нет опасений.

— Когда он появится в расположении команды?

— Ситуация следующая: у них же нет внутреннего и заграничных паспортов. У них один паспорт, и у Алекса все листы в нём закончились. Он уже давно подал все необходимые документы, и теперь весь вопрос в том, когда он получит паспорт. Это может произойти в любой момент. Как только он его получит — сразу же присоединится к команде, — сказал Покотило в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Тони Деанджело перейдёт в СКА

СКА в это межсезонье провёл внушительную трансферную кампанию, подписав немало звёзд. Но в Петербурге, кажется, не собираются останавливаться. Как стало известно «Чемпионату», американский защитник дал своё согласие на переход в СКА. Ранее 28-летний защитник опровергал информацию о возможном переходе в петербургский клуб и хотел дождаться предложений из НХЛ.

В прошлом сезоне Деанджело провёл 31 матч в составе «Каролины Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (3+8) результативных баллов. В плей-офф у него 2 (0+2) очка в девяти играх.

Билялетдинов в раздевалке «Ак Барса»

Стоит сразу оговориться, что это просто дружественный визит. Легендарный тренер пообщался с игроками и тренерским штабом и передал привет болельщикам казанской команды.

«Я очень рад, и мне очень приятно, что болельщики не забыли меня, помнят. Я хотел бы им передать большой привет. Я всегда вас уважал и любил, вы лучшие! Всего вам самого хорошего, будем болеть за нашу команду», — цитирует Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.

Билялетдинов последние два сезона провёл в «Ак Барсе». В сезоне-2022/2023 казанский клуб под руководством специалиста дошёл до финала Кубка Гагарина.

Наиль Якупов перешёл в «Куньлунь»

В это межсезонье самая расхожая шутка заключается в том, что из свободных агентов можно создать 24-ю команду в лиге, которая вполне себе может претендовать на выход в плей-офф. Так вот, из состава этой команды сегодня убыло — Наиль Якупов перешёл в «Куньлунь».

Воспитанник нижнекамского хоккея 30-летний Якупов перешёл в «Нефтехимик» прошлым летом. В составе команды он провёл 31 матч и набрал в них 19 (8+11) результативных баллов. Форвард не смог завершить сезон из-за травмы.

Якупов был выбран под общим первым номером драфта НХЛ в 2012 году командой «Эдмонтон Ойлерз». В Национальной хоккейной лиге сыграл в общей сложности 350 матчей, набрав 136 (62+74) очков.

В КХЛ форвард приехал в 2018 году, играл за СКА, «Амур», «Авангард» (в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году), «Нефтехимик». Всего в КХЛ на счету Якупова 284 матча и 157 (78+79) набранных очков.

Рид Буше не доиграл до конца контрольный матч

Тучи над хоккейным Омском продолжают сгущаться. Ещё до начала предсезонки омичи потеряли Владимира Ткачёва, теперь после столкновения с игроком минского «Динамо» повреждение получил Рид Буше. После случившегося американец на лёд так и не вышел, а его место в тройке нападающих первого звена с Линденом Веем и Александром Яремчуком занял Игорь Мартынов.

Рид Буше в общей сложности заработал 78 очков в прошлом сезоне, он появился на льду в 64 матчах.

«Куньлунь» сделал камбэк с 0:3, но всё равно уступил, а «Авангард» переиграл минское «Динамо»

На казанцев положительно подействовал визит бывшего тренера, к 33-й минуте товарищеской игры с «Куньлунем» «Ак Барс» уверенно вёл 3:0. Однако подопечные Кравца проявили характер и отыгрались. Правда, зацепиться не удалось — Семён Кошелев в конце третьего периода реализовал большинство и забросил победную шайбу.

«Авангард», если вынести за скобки повреждение Буше, тоже успешно, как и «Ак Барс», провёл первый предсезонный матч, вырвав в концовке встречи победу над минским «Динамо». Победная шайба на счету Ильи Рейнгардта.