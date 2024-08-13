Вячеслав Фетисов: «Отдельная благодарность Овечкину и ребятам из НХЛ за то, что делятся мастерством с детьми. Хочется пожелать и дальше строить спортивные объекты, пропагандировать спорт как норму жизни»

Победу в турнире среди команд 2012 года рождения одержали хоккеисты «Спартака», обыгравшие в финале «Красную Машину Юниор».
"Огромная честь быть сегодня здесь, в Мытищах, на родине нашего выдающегося хоккеиста Виктора Ивановича Шалимова.
Я, конечно же, хотел сказать отдельные слова благодарности Саше Овечкину и нашим ребятам, которые приезжают после непростого сезона в НХЛ и делятся своим мастерством с детьми, общаются с ними — это очень важно.
Поэтому хочется пожелать и дальше строить спортивные объекты, развивать, поддерживать и пропагандировать спорт, как норму жизни", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Команда Овечкина с Капризовым, Малкиным и Марченко сыграла вничью с командой Фетисова, Ковальчука и Морозова в гала‑матче детского турнира Ovi Cup.