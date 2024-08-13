Губернатор Подмосковья поблагодарил Овечкина и Фетисова: «Хочу пожелать всем нашим детям, чтобы они занимались спортом, который помогает формировать характер»

Победу в турнире среди команд 2012 года рождения одержали хоккеисты «Спартака», обыгравшие в финале «Красную Машину Юниор».

«Я хочу пожелать всем нашим детям, чтобы они занимались спортом, который помогает формировать характер. Мы со своей стороны понимаем, что должны делать все, чтобы такие возможности были», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также он поблагодарил Александра Овечкина за то, что в Московской области шестой раз проводится такой турнир, ставший традиционным. А также выразил слова благодарности Вячеславу Фетисову и всем ветеранам.

«Вот уже несколько лет в самых разных уголках Подмосковья вы и ваша команда, ваши единомышленники — Александр Якушев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Алексей Касатонов и многие другие ездят по городам, чтобы проводить матчи с нашими жителями. Это очень востребовано», — добавил Воробьев.