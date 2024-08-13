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17-летний Юнин из ЦСКА назвал «Бегущий по лезвию» любимым фильмом, Овечкина — любимым игроком в детстве, Фетисова — вдохновляющей легендой

17-летний защитник системы ЦСКА еще не дебютировал в МХЛ.

Источник: Sports.Ru

Он провел 26 матчей и набрал 18 (2+16) очков в чемпионате Москвы среди игроков 2007 года рождения, а также сыграл в 20 играх чемпионата Москвы среди юниоров, набрав 13 (4+9) очков.

— Твой любимый игрок в детстве?

— Александр Овечкин. Мне очень нравится, как он играет и забивает голы.

— Твой скрытый талант?

— Скорее всего, интеллект.

— Любимая еда?

— Суши.

— Любимый фильм?

— «Бегущий по лезвию».

— Машина мечты?

— «Порше».

— Где ты сейчас учишься?

— Сейчас поступаю в МГАФК на спортивного тренера.

— Как проводишь свободное от хоккея время?

— Собираю LEGO и стараюсь не сидеть дома.

— Кто из легенд ЦСКА тебя больше всего вдохновляет?

— Фетисов, — сказал Иван Юкин.