17-летний Юнин из ЦСКА назвал «Бегущий по лезвию» любимым фильмом, Овечкина — любимым игроком в детстве, Фетисова — вдохновляющей легендой

Он провел 26 матчей и набрал 18 (2+16) очков в чемпионате Москвы среди игроков 2007 года рождения, а также сыграл в 20 играх чемпионата Москвы среди юниоров, набрав 13 (4+9) очков.
— Твой любимый игрок в детстве?
— Александр Овечкин. Мне очень нравится, как он играет и забивает голы.
— Твой скрытый талант?
— Скорее всего, интеллект.
— Любимая еда?
— Суши.
— Любимый фильм?
— «Бегущий по лезвию».
— Машина мечты?
— «Порше».
— Где ты сейчас учишься?
— Сейчас поступаю в МГАФК на спортивного тренера.
— Как проводишь свободное от хоккея время?
— Собираю LEGO и стараюсь не сидеть дома.
— Кто из легенд ЦСКА тебя больше всего вдохновляет?
— Фетисов, — сказал Иван Юкин.