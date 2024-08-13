Ротенбергу вручили награду, в НХЛ совершили уникальный ход. Итоги дня в хоккее

«Ойлерз» в течение недели должны принять решение о том, повторят ли они предложения по хоккеистам. Если этого не произойдёт, то Броберг и Холлоуэй перейдут в «Сент-Луис». В таком случае «Эдмонтон» получит выбор во втором раунде драфта как компенсацию за Броберга и выбор в третьем раунде драфта за Холлоуэя.