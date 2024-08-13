Грабовский о переходе в «Айлендерс»: «Меня отговаривали оставаться в “Вашингтоне” — говорили, что они никогда не выиграют. Я ошибся»

Мы с Сашей лето вместе проводили до моего перехода, пока еще контракт не подписал. Может быть, это ошибка в моей карьере, что я принял предложение «Айлендерс», потому что там был тренер. В «Вашингтоне» даже неизвестно, кто тренером был.