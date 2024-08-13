Грабовский о переходе в «Айлендерс»: «Меня отговаривали оставаться в “Вашингтоне” — говорили, что они никогда не выиграют. Я ошибся»

— Насколько правда, что Овечкин близко воспринял новость, что ты из «Вашингтона» уезжаешь в «Айлендерс»?
— Это отдельная тема. Очень болезненная, потому что «Вашингтон» выиграл через два года, как я ушел, и нас обыграл в первом раунде в седьмой игре.
Мы с Сашей лето вместе проводили до моего перехода, пока еще контракт не подписал. Может быть, это ошибка в моей карьере, что я принял предложение «Айлендерс», потому что там был тренер. В «Вашингтоне» даже неизвестно, кто тренером был.
Тут роль не в деньгах, как многие говорят, что я из-за денег ушел в «Айлендерс». Но это неправда.
У «Айлендерс» была очень хорошая команда, которая попадала в плей-офф, и до сих пор попадает с этими же игроками. Мы проиграли в седьмой игре. Просто я ошибся.
Где-то моя гордость сыграла злую шутку. Я просто хотел выиграть. Очень много людей отговаривали меня оставаться в Вашингтоне…
— Потому что говорили, что эта команда не выиграет…
— Не выиграет никогда, что ты там делаешь, иди, у нас коллектив, так далее. В «Айлендерс» был реально крутой коллектив с Таваресом.
Я принял решение уйти. Думаю, что у него [Овечкина] остался отпечаток, что я ушел из вида. Я поздравил его, когда он выиграл, — сказал Михаил Грабовский.