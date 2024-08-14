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Разгромом обернулся матч сборной Казахстана по хоккею перед олимпийской квалификацией

Сборная Казахстана по хоккею провела первый матч в рамках турнира Кубок Президента РК в Астане, сообщают Vesti.kz.

Источник: icehockey.kz

Подопечные Олега Болякина встречались с тольяттинской «Ладой».

Встреча на льду «Барыс Арены» завершилась победой российского клуба со счетом 7:1.

В составе сборной Казахстана заброшенной шайбой на пятой минуте отметился Роман Старченко.

У гостей голы на счету: Остапа Сафина (4-я минута), Архипа Николенко (6), Николая Владимирова (16), Арсения Коромыслова (26), Никиты Михайлова (38), Глеба Семенова (42) и Евгения Грошева (46).

Отметим, что в Кубке Президента РК, который проходит с 14 по 18 августа помимо сборной Казахстана и «Лады» выступают столичный «Барыс» и хабаровский «Амур».

Команды сыграют друг с другом по круговой системе, после чего пройдет матч за третье место и финал.

Сегодня, 14 августа в 19:30 на лед выйдут «Барыс» и «Амур».

Добавим, сборная Казахстана готовится к финальному раунду олимпийской квалификации. С 29 августа по 1 сентября в столице Словакии — Братиславе наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники — Венгрия, Австрия и хозяева турнира — Словакия.