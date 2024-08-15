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Кучеров — лучший вингер НХЛ на данный момент, Панарин — 5-й, Капризов — 7-й, Овечкин — 19-й (NHL Network)

NHL Network опубликовал рейтинг из 20 лучших вингеров НХЛ на данный момент.

Источник: Sports.Ru

Упоминания заслужили три россиянина — первую позицию занял Никита Кучеров. В десятку лучших также вошли Артемий Панарин и Кирилл Капризов.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Никита Кучеров («Тампа»);

2. Мэттью Ткачак («Флорида»);

3. Микко Рантанен («Колорадо»);

4. Давид Пастрняк («Бостон»);

5. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

6. Джейсон Робертсон («Даллас»);

7. Кирилл Капризов («Миннесота)»;

8. Вильям Нюландер («Торонто»);

9. Сэм Райнхарт («Флорида»);

10. Митч Марнер («Торонто»);

19. Александр Овечкин («Вашингтон»).