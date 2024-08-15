Кучеров — лучший вингер НХЛ на данный момент, Панарин — 5-й, Капризов — 7-й, Овечкин — 19-й (NHL Network)

Упоминания заслужили три россиянина — первую позицию занял Никита Кучеров. В десятку лучших также вошли Артемий Панарин и Кирилл Капризов.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Никита Кучеров («Тампа»);
2. Мэттью Ткачак («Флорида»);
3. Микко Рантанен («Колорадо»);
4. Давид Пастрняк («Бостон»);
5. Артемий Панарин («Рейнджерс»);
6. Джейсон Робертсон («Даллас»);
7. Кирилл Капризов («Миннесота)»;
8. Вильям Нюландер («Торонто»);
9. Сэм Райнхарт («Флорида»);
10. Митч Марнер («Торонто»);
…
19. Александр Овечкин («Вашингтон»).