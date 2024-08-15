Кучеров — лучший вингер НХЛ, в КХЛ приняли революционное правило. Итоги дня в хоккее

«Два года приезжал в Бор с московским “Динамо”. И там, и здесь — в Городецком районе — хорошие базы. Тогда в Бору база была новая, только-только после чемпионата мира по футболу. На ней до нас только сборная Уругвая жила. Сейчас тоже всё хорошо: всё есть, три раздевалки, хороший каток, форма сохнет, полтора часа от Нижнего Новгорода. Раньше ездили на сборы по заграницам, там было хуже. Прикольно, что там были озёра, в которых можно купаться. Но качество страдало. Инфраструктуры нет, форма постоянно сырая. Сколько раз были, лёд всегда ужасный. А питание — вообще ужас. Всё ужас, но ехали в Финляндию. Другое дело — здесь или в Казани. Вообще не понимаю, зачем “Ак Барс” куда-то ездил на сборы. У него прекрасная база, на которой созданы все условия. Сейчас на сборах в России всё классно», — цитирует Кагарлицкого пресс-служба КХЛ.